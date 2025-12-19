Венгрия сняла вето. Евросоюз выделяет Армении еще 20 миллионов евро

Министерство иностранных дел Армении сообщило о достижении взаимопонимания с Венгрией, в результате чего Будапешт снял вето на выделение Еревану 20 миллионов евро из Европейского фонда мира. Отметим, что Европейский фонд мира (ЕФМ) — это финансовый инструмент Европейского союза, созданный в марте 2021 года для оказания военной помощи странам-партнерам и финансирования развертывания военных миссий ЕС за рубежом в рамках общей внешней политики и политики безопасности. На период 2021–2027 годов предусмотрено финансирование в размере 5 миллиардов евро. В 2024 году в рамках Европейского фонда мира ЕС предоставил вооруженным силам Армении помощь в размере 10 миллионов евро. Выделение этой помощи на некоторое время блокировала Венгрия, близкий партнер Азербайджана. Позднее, после того как ЕС согласился выделить аналогичную сумму на деятельность по разминированию в Азербайджане, Будапешт снял наложенное вето.

В марте этого года Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и вице-председатель Европейской комиссии, представила Совету ЕС предложение о предоставлении Армении второго пакета «нелетальной помощи» в рамках Европейского фонда мира. Однако помощь до сих пор не была предоставлена из-за вето Венгрии, которая заблокировала решение. На недавнем заседании министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе Венгрия согласилась на выделение Армении помощи из Европейского фонда мира. До этого, 4 декабря, на полях заседания Совета министров ОБСЕ министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с главой венгерского МИД Петером Сийярто. В ходе встречи оба министра выразили взаимную готовность к реализации конкретных программ с использованием существующих инструментов ЕС. Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила, что армянская сторона ожидает выделения пакета помощи после завершения необходимых процедур.