США вновь об Азербайджане

Президент США Дональд Трамп считает приоритетом роль миротворца. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в ходе беседы с журналистами в Госдепартаменте.

«Вы видели, что мы участвуем в решении таких затяжных проблем, как конфликт между Россией и Украиной, Индией и Пакистаном, Таиландом и Камбоджей, трагедия в Судане или потенциальное дальнейшее обострение конфликта в Южном Судане, а также в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Мы всегда ищем возможности сыграть посредническую роль, чтобы, когда это возможно, предотвратить войну или положить конец конфликтам», — подчеркнул Рубио.