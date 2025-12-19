USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1280
Подписаться на уведомления
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Новость дня
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

США вновь об Азербайджане

19 декабря 2025, 22:12 2472

Президент США Дональд Трамп считает приоритетом роль миротворца. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в ходе беседы с журналистами в Госдепартаменте.

«Вы видели, что мы участвуем в решении таких затяжных проблем, как конфликт между Россией и Украиной, Индией и Пакистаном, Таиландом и Камбоджей, трагедия в Судане или потенциальное дальнейшее обострение конфликта в Южном Судане, а также в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Мы всегда ищем возможности сыграть посредническую роль, чтобы, когда это возможно, предотвратить войну или положить конец конфликтам», — подчеркнул Рубио.

Какая же ты жалкая, Америка! Трамп вместо Кеннеди
Какая же ты жалкая, Америка! Трамп вместо Кеннеди наша корреспонденция
19 декабря 2025, 22:34 1571
Кабмин принял решение по карантину
Кабмин принял решение по карантину
19 декабря 2025, 19:33 5882
Зеленский с премьером Польши поговорили по душам
Зеленский с премьером Польши поговорили по душам
19 декабря 2025, 23:32 432
Госсекретарь США о том, будет ли Россия спасать Мадуро
Госсекретарь США о том, будет ли Россия спасать Мадуро
19 декабря 2025, 23:12 918
Венгрия сняла вето. Евросоюз выделяет Армении еще 20 миллионов евро
Венгрия сняла вето. Евросоюз выделяет Армении еще 20 миллионов евро главное на этот час
19 декабря 2025, 21:55 1657
Израиль выставляет против Турции треугольник
Израиль выставляет против Турции треугольник наша корреспонденция
19 декабря 2025, 14:43 4786
Главный источник доходов России иссякает
Главный источник доходов России иссякает Reuters
19 декабря 2025, 22:24 2027
США вновь об Азербайджане
США вновь об Азербайджане
19 декабря 2025, 22:12 2473
Дубай затопило
Дубай затопило видео
19 декабря 2025, 22:05 2687
Бабушкин пришел, увидел… помирил
Бабушкин пришел, увидел… помирил новый поворот с Россией
19 декабря 2025, 14:26 5502
Американцы сняли с себя ответственность
Американцы сняли с себя ответственность
19 декабря 2025, 21:35 1992

ЭТО ВАЖНО

Какая же ты жалкая, Америка! Трамп вместо Кеннеди
Какая же ты жалкая, Америка! Трамп вместо Кеннеди наша корреспонденция
19 декабря 2025, 22:34 1571
Кабмин принял решение по карантину
Кабмин принял решение по карантину
19 декабря 2025, 19:33 5882
Зеленский с премьером Польши поговорили по душам
Зеленский с премьером Польши поговорили по душам
19 декабря 2025, 23:32 432
Госсекретарь США о том, будет ли Россия спасать Мадуро
Госсекретарь США о том, будет ли Россия спасать Мадуро
19 декабря 2025, 23:12 918
Венгрия сняла вето. Евросоюз выделяет Армении еще 20 миллионов евро
Венгрия сняла вето. Евросоюз выделяет Армении еще 20 миллионов евро главное на этот час
19 декабря 2025, 21:55 1657
Израиль выставляет против Турции треугольник
Израиль выставляет против Турции треугольник наша корреспонденция
19 декабря 2025, 14:43 4786
Главный источник доходов России иссякает
Главный источник доходов России иссякает Reuters
19 декабря 2025, 22:24 2027
США вновь об Азербайджане
США вновь об Азербайджане
19 декабря 2025, 22:12 2473
Дубай затопило
Дубай затопило видео
19 декабря 2025, 22:05 2687
Бабушкин пришел, увидел… помирил
Бабушкин пришел, увидел… помирил новый поворот с Россией
19 декабря 2025, 14:26 5502
Американцы сняли с себя ответственность
Американцы сняли с себя ответственность
19 декабря 2025, 21:35 1992
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться