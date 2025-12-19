USD 1.7000
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

Главный источник доходов России иссякает

Reuters
19 декабря 2025, 22:24

Российский бюджет в январе 2026 года может получить меньше налогов от добычи нефти за последние три года. Согласно подсчетам Reuters, по итогам первого месяца следующего года нефтяные компании уплатят в российскую казну 380 миллиардов рублей этого налога (4,72 миллиарда долларов), что на 16% меньше, чем в декабре, и более чем наполовину меньше, чем в январе 2025 года.

Журналисты отмечают, что российский бюджет получит в январе меньше денег от нефтяных компаний преимущественно из-за падения мировых цен на нефть. «Другими факторами, способствующими резкому падению поступлений, является укрепление курса рубля относительно доллара США в декабре и снижение цен на нефтепродукты», — добавляет Reuters.

Издание сообщает, что в декабре нефтяные гиганты заплатят 14 266 рублей за тонну добытого сырья, что на 19% меньше показателя ноября и на 54% ниже показателя декабря 2024 года. «Ставка налога вернется к уровням, которых не было с декабря 2022 года (примерно 14 600 рублей за тонну), когда страны ЕС официально ввели эмбарго на российскую нефть», — отмечают журналисты.

Reuters объясняет, что налоги на добычу полезных ископаемых уплачиваются в российский бюджет 28 числа каждого месяца, отражая объемы производства нефти за предыдущий месяц. Нефтегазовые доходы составляют до четверти бюджета России и являются важнейшим источником финансирования российско-украинской войны.

