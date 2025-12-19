Орбан не знает, кто на кого напал

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал решение ЕС о финансировании Украины и усомнился в том, что именно Россия развязала войну. Он заявил, что западные лидеры «спокойно завтракают дома, пьют кофе и думают, что с моральной точки зрения правильно помочь маленькой стране, которую атаковали». «Конечно, не такой уж и маленькой, и не совсем понятно, кто на кого напал», — добавил Орбан.

Глава венгерского правительства раскритиковал планы ЕС по использованию замороженных российских активов, назвав это равносильным «объявлению войны» России, и охарактеризовал как «обман» идею о том, что расходы на войну в Украине в конечном итоге покроет Москва за счет репараций.

Он также назвал «военным займом» кредит в 90 миллиардов евро для поддержки Украины, отметив, что украинская сторона в конечном итоге не сможет его погасить и это ляжет на плечи европейских налогоплательщиков. Венгрия, Чехия и Словакия не участвуют в этой схеме, подчеркнул премьер.