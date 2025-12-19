США не опасаются эскалации в отношениях с Россией из-за ситуации в Венесуэле, заявил госсекретарь Марко Рубио. «Мы всегда ожидали от них риторической поддержки Мадуро. У них и так дел по горло в Украине», — отметил он. По словам Рубио, Венесуэла открыто сотрудничает с «террористами и криминальными элементами», а также приглашает «Хезболлу» и Иран действовать со своей территории.

Рубио уклонился от ответа на вопрос о готовности США признать оккупированные территории Украины за Россией. «Я не буду говорить о каких-либо конкретных деталях какой-либо сделки, потому что мы не сможем вести переговоры о мирной сделке, особенно такой, как эта, в СМИ. Достаточно сказать, позвольте мне просто сказать вам это так: не может быть мирной сделки, если Украина не согласится с ней. И не может быть мирной сделки, конечно, если Россия не согласится.

Но помните, что любая мирная сделка — это та, с которой Украина должна согласиться, потому что они являются участником боевых действий. Если Украина скажет, мы не согласны с этим, мира не будет. Так что наша задача не в том, чтобы навязывать что-либо кому-либо. Это попытка понять, сможем ли мы подтолкнуть обе стороны к общему месту, и ребята, вы знаете, в конфликте таком, как этот, в войне такой, как эта, это не просто. Это занимает много времени. Нам придется проявить некоторое терпение в этом. К сожалению, это уже затянулось дольше», — добавил он.

Рубио сообщил, что переговоры с украинской стороной пройдут в пятницу и субботу, а он может лично принять участие во встрече во Флориде 20 декабря. США изучают позиции Москвы и Киева, пытаясь понять, могут ли они совпасть. Госсекретарь подчеркнул, что прогресс в урегулировании конфликта есть, но остаются самые сложные вопросы. Вашингтон стремится как можно скорее добиться разрешения украинского конфликта и надеется, что это удастся до конца года.

Кроме того, Рубио высказался о Кубе. «Куба — это катастрофа. И дело не только в том, что они марксисты и террористы», — сказал он. «Они некомпетентны. Это некомпетентные люди, и они разрушили эту страну», — добавил госсекретарь.

Отметим, что Марко Рубио родился в семье кубинских иммигрантов; его родители эмигрировали с Кубы в США в 1956 году во время режима Фульхенсио Батисты, за 2,5 года до победы Кубинской революции и прихода к власти Фиделя Кастро.