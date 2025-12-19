Зеленский с премьером Польши поговорили по душам

Украина получит кредит от ЕС в размере 90 млрд евро на следующие два года, но вернет его только после получения репараций от России. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в начале встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Глава польского правительства отметил, что сейчас Украина имеет «более сильные карты», чем Россия. «Могло бы быть лучше. Всегда может быть лучше, эффективнее, но я очень доволен тем, что нам удалось выполнить то, что мы обещали», — отметил Туск.

Он также поблагодарил украинского президента за его личные усилия. «Вы являетесь героем не только для Украины, но и для Польши», — сказал Туск.

Зеленский поблагодарил Польшу за поддержку, которую она оказывает Украине с начала войны. Он также подчеркнул важность решения, принятого в четверг европейскими лидерами на саммите ЕС, — поддержать Украину кредитом в размере 90 млрд евро на следующие два года. «Вы укрепляете Украину, наших солдат и гражданских. Я думаю, что Европа продемонстрировала лидерство, и это чрезвычайно важно», — сказал президент Украины. «Это очень сильная, сильная позиция. Спасибо, что поддерживаете нас», — добавил он.

Туск отметил, что Польша и Украина являются союзниками. «Мы поддерживаем Украину всеми силами», — подчеркнул он и добавил, что Польша и поляки приложили «огромные усилия», чтобы защитить общий интерес — независимость обеих стран.

В то же время премьер подчеркнул, что поляки и украинцы «должны проявлять максимум понимания и терпения по отношению друг к другу». «Иногда у нас в Польше возникает ощущение, что не все украинцы ценят наши усилия. Иногда у украинцев возникает ощущение, что с нами настроения стали чуть менее проукраинскими. Да, это все правда. Мы должны многое объяснить друг другу и из прошлого. Мы должны иметь много терпения и понимания друг к другу», — сказал Туск.

Он добавил, что Польша и Украина должны мудро думать о совместном будущем, «но оно должно базироваться на взаимном уважении и на взаимной дружбе». «Все можно объяснить, каждый имеет здесь свою работу, но никто не может поставить под сомнение этот большой общий интерес двух гордых наций», — отметил премьер. По его словам, этим общим интересом является «независимая Польша, независимая Украина, безопасная Европа».