USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1280
Подписаться на уведомления
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Новость дня
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

Китайцы тайно производят суперсовременные чипы

19 декабря 2025, 23:56 433

Китайские инженеры в Шэньчжэне реализуют проект по созданию собственного оборудования для производства современных чипов, включая те, что применяются в моделях искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Reuters по результатам своего расследования.

Конструированием занимаются китайские специалисты, раньше работавшие в нидерландской компании ASML. Она выпускает машины для ультрафиолетовой литографии (UV), без которых не обходится ни одно производство чипов. Более современные запчасти для установки на имеющиеся у них старые аппараты ASML китайцы приобретают на вторичном рынке, подтверждает Financial Times.

Источник Reuters называют работы в засекреченной шэньчжэньской лаборатории аналогом Манхэттенского проекта, в рамках которого США в 1940-е годы создали атомную бомбу. «Цель в том, чтобы Китай в конечном итоге смог выпускать передовые чипы на машинах, полностью произведенных в Китае, — пояснил один из источников. – Китай хочет, чтобы Соединенные Штаты были полностью исключены из его цепочек поставок».

Китай планирует производить ИИ-чипы полностью на своих машинах к 2030 году.

Какая же ты жалкая, Америка! Трамп вместо Кеннеди
Какая же ты жалкая, Америка! Трамп вместо Кеннеди наша корреспонденция
19 декабря 2025, 22:34 1576
Кабмин принял решение по карантину
Кабмин принял решение по карантину
19 декабря 2025, 19:33 5889
Зеленский с премьером Польши поговорили по душам
Зеленский с премьером Польши поговорили по душам
19 декабря 2025, 23:32 437
Госсекретарь США о том, будет ли Россия спасать Мадуро
Госсекретарь США о том, будет ли Россия спасать Мадуро
19 декабря 2025, 23:12 922
Венгрия сняла вето. Евросоюз выделяет Армении еще 20 миллионов евро
Венгрия сняла вето. Евросоюз выделяет Армении еще 20 миллионов евро главное на этот час
19 декабря 2025, 21:55 1662
Израиль выставляет против Турции треугольник
Израиль выставляет против Турции треугольник наша корреспонденция
19 декабря 2025, 14:43 4788
Главный источник доходов России иссякает
Главный источник доходов России иссякает Reuters
19 декабря 2025, 22:24 2033
США вновь об Азербайджане
США вновь об Азербайджане
19 декабря 2025, 22:12 2481
Дубай затопило
Дубай затопило видео
19 декабря 2025, 22:05 2696
Бабушкин пришел, увидел… помирил
Бабушкин пришел, увидел… помирил новый поворот с Россией
19 декабря 2025, 14:26 5506
Американцы сняли с себя ответственность
Американцы сняли с себя ответственность
19 декабря 2025, 21:35 1994

ЭТО ВАЖНО

Какая же ты жалкая, Америка! Трамп вместо Кеннеди
Какая же ты жалкая, Америка! Трамп вместо Кеннеди наша корреспонденция
19 декабря 2025, 22:34 1576
Кабмин принял решение по карантину
Кабмин принял решение по карантину
19 декабря 2025, 19:33 5889
Зеленский с премьером Польши поговорили по душам
Зеленский с премьером Польши поговорили по душам
19 декабря 2025, 23:32 437
Госсекретарь США о том, будет ли Россия спасать Мадуро
Госсекретарь США о том, будет ли Россия спасать Мадуро
19 декабря 2025, 23:12 922
Венгрия сняла вето. Евросоюз выделяет Армении еще 20 миллионов евро
Венгрия сняла вето. Евросоюз выделяет Армении еще 20 миллионов евро главное на этот час
19 декабря 2025, 21:55 1662
Израиль выставляет против Турции треугольник
Израиль выставляет против Турции треугольник наша корреспонденция
19 декабря 2025, 14:43 4788
Главный источник доходов России иссякает
Главный источник доходов России иссякает Reuters
19 декабря 2025, 22:24 2033
США вновь об Азербайджане
США вновь об Азербайджане
19 декабря 2025, 22:12 2481
Дубай затопило
Дубай затопило видео
19 декабря 2025, 22:05 2696
Бабушкин пришел, увидел… помирил
Бабушкин пришел, увидел… помирил новый поворот с Россией
19 декабря 2025, 14:26 5506
Американцы сняли с себя ответственность
Американцы сняли с себя ответственность
19 декабря 2025, 21:35 1994
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться