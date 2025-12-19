Китайцы тайно производят суперсовременные чипы

Китайские инженеры в Шэньчжэне реализуют проект по созданию собственного оборудования для производства современных чипов, включая те, что применяются в моделях искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Reuters по результатам своего расследования.

Конструированием занимаются китайские специалисты, раньше работавшие в нидерландской компании ASML. Она выпускает машины для ультрафиолетовой литографии (UV), без которых не обходится ни одно производство чипов. Более современные запчасти для установки на имеющиеся у них старые аппараты ASML китайцы приобретают на вторичном рынке, подтверждает Financial Times.

Источник Reuters называют работы в засекреченной шэньчжэньской лаборатории аналогом Манхэттенского проекта, в рамках которого США в 1940-е годы создали атомную бомбу. «Цель в том, чтобы Китай в конечном итоге смог выпускать передовые чипы на машинах, полностью произведенных в Китае, — пояснил один из источников. – Китай хочет, чтобы Соединенные Штаты были полностью исключены из его цепочек поставок».

Китай планирует производить ИИ-чипы полностью на своих машинах к 2030 году.