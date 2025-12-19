Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи

В Иране произошло нечто, выходящее за рамки привычной политической риторики. Президент Масуд Пезешкиан публично произнес слова, которые в любой иной системе власти могли стать либо началом радикальных реформ, либо приговором самому говорящему. Он фактически признал собственное бессилие, тем самым обнажив главный нерв иранской политической конструкции. Президент исламской республики в серии выступлений и закрытых встреч позволил себе редкую для Тегерана откровенность. Он признал, что не способен «совершать чудеса», что страна зашла в тупик, а идеи для выхода из кризиса исчерпаны. Более того, Пезешкиан назвал первый год своего президентства «ужасным» - формулировка, которая в иранском контексте звучит почти как ересь. «Если кто-то знает, что делать, пусть делает. Я ничего не могу», — констатировал Пезешкиан, фактически переложив ответственность за судьбу страны на безличного «кого-то».

Однако ключевое признание прозвучало дальше. Пезешкиан впервые столь прямо отверг привычную для официального Тегерана схему объяснения всех бед «происками внешних врагов». Он не назвал первопричиной кризиса ни США, ни Израиль, ни западные санкции, подчеркнув, что проблемы Ирана - результат внутренних процессов: коррупции, борьбы элит, безответственной финансовой политики и «безумных решений», принимавшихся на протяжении многих лет. Фраза «проблема в нас самих», повторенная президентом в разных аудиториях, стала фактическим вызовом всей идеологической надстройке исламской республики. Контекст этих слов мрачен. Экономика страны стремительно деградирует. Инфляция приблизилась к 60 процентам, национальная валюта обесценилась более чем вдвое, а один доллар на черном рынке стоит около 1,3 миллиона риалов. Цены на продукты питания и строительные материалы растут быстрее доходов населения. По данным Министерства социальных дел, средний иранец сегодня потребляет на 400 калорий меньше рекомендованной суточной нормы. Это уже не статистика, а диагноз социальной деградации. Не менее тревожен и политический фон. Первый год президентства Пезешкиана совпал с серией ликвидаций союзников Ирана, убийствами высокопоставленных командиров КСИР, ударами Израиля и США по иранским объектам и фактическим разрушением ключевых элементов ядерной инфраструктуры. Сам президент едва не погиб летом, когда удар ВВС Израиля пришелся по подземному бункеру, где проходило закрытое совещание по национальной безопасности. Этот эпизод стал символом ослабленности иранской власти, которая больше не выглядит защищенной даже физически. Откровенные признания Пезешкиана вызвали раскол в иранских элитах. Реформисты и бывшие чиновники приветствовали его слова как редкий момент публичной честности в системе, построенной на ритуальной лояльности и недоговоренностях. Консерваторы же потребовали его отставки. «Зачем вы стали президентом, если не можете решать проблемы?» - задал вопрос один из депутатов Меджлиса в эфире государственного телевидения. На самом деле этот вопрос адресован не конкретному президенту, а всей архитектуре власти.