Публикуют скандальные файлы Эпштейна: Билл Клинтон, Майкл Джексон...

Легенда поп-музыки Майкл Джексон и солист группы The Rolling Stones Мик Джаггер также фигурируют среди гостей Джеффри Эпштейна на фотографиях, опубликованных Министерством юстиции США.

Минюст США публикует новые фото по делу покончившего с собой в тюрьме миллиардера Джеффри Эпштейна. В них фигурирует экс-президент США Билл Клинтон.

Файлы миллионера Джеффри Эпштейна опубликуют завтра, в 11:00 по бакинскому времени, сообщает CBS News. Файлы Эпштейна - это рассекреченные документы, обнародовавшие имена более 150 человек, связанных миллионером, обвиняемым в торговле несовершеннолетними для секса.

Среди документов и фотографий, опубликованных демократами из надзорного комитета Палаты представителей США в рамках расследования дела Джеффри Эпштейна, фигурируют снимки паспортов гражданок Украины, России и Чехии. Об этом сообщает Axios со ссылкой на материалы комитета.

Помимо паспортов, среди сотен опубликованных материалов присутствуют фотографии с цитатами из романа «Лолита» Владимира Набокова, написанными от руки на женском теле, а также снимки, на которых Эпштейн запечатлен с публичными фигурами, включая президента США Дональда Трампа и бизнесмена, основателя Microsoft Билла Гейтса.

При этом, как отмечает Axios, ни одна из фотографий не содержит прямых доказательств совершения преступлений изображенными на них людьми и не демонстрирует явного насилия. Члены комитета заявили, что продолжают публикацию материалов «для обеспечения прозрачности».