Публикуют скандальные файлы Эпштейна: Билл Клинтон, Майкл Джексон...

Легенда поп-музыки Майкл Джексон и солист группы The Rolling Stones Мик Джаггер также фигурируют среди гостей Джеффри Эпштейна на фотографиях, опубликованных Министерством юстиции США.

*** 01:22

Минюст США публикует новые фото по делу покончившего с собой в тюрьме миллиардера Джеффри Эпштейна. В них фигурирует экс-президент США Билл Клинтон.

*** 00:17

Файлы миллионера Джеффри Эпштейна опубликуют завтра, в 11:00 по бакинскому времени, сообщает CBS News. Файлы Эпштейна - это рассекреченные документы, обнародовавшие имена более 150 человек, связанных миллионером, обвиняемым в торговле несовершеннолетними для секса.

Среди документов и фотографий, опубликованных демократами из надзорного комитета Палаты представителей США в рамках расследования дела Джеффри Эпштейна, фигурируют снимки паспортов гражданок Украины, России и Чехии. Об этом сообщает Axios со ссылкой на материалы комитета.

Помимо паспортов, среди сотен опубликованных материалов присутствуют фотографии с цитатами из романа «Лолита» Владимира Набокова, написанными от руки на женском теле, а также снимки, на которых Эпштейн запечатлен с публичными фигурами, включая президента США Дональда Трампа и бизнесмена, основателя Microsoft Билла Гейтса.

При этом, как отмечает Axios, ни одна из фотографий не содержит прямых доказательств совершения преступлений изображенными на них людьми и не демонстрирует явного насилия. Члены комитета заявили, что продолжают публикацию материалов «для обеспечения прозрачности».

Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи
Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи горячая тема
19 декабря 2025, 23:56 2906
Венгрия сняла вето. Евросоюз выделяет Армении еще 20 миллионов евро
Венгрия сняла вето. Евросоюз выделяет Армении еще 20 миллионов евро все еще актуально
19 декабря 2025, 21:55 2172
Россия бомбит Одессу: много жертв
Россия бомбит Одессу: много жертв видео
01:03 1269
Даже британцы отказались
Даже британцы отказались
00:34 1671
Публикуют скандальные файлы Эпштейна: Билл Клинтон, Майкл Джексон...
Публикуют скандальные файлы Эпштейна: Билл Клинтон, Майкл Джексон... обновлено 01:39
01:39 1513
Какая же ты жалкая, Америка! Трамп вместо Кеннеди
Какая же ты жалкая, Америка! Трамп вместо Кеннеди наша корреспонденция
19 декабря 2025, 22:34 2288
Кабмин принял решение по карантину
Кабмин принял решение по карантину
19 декабря 2025, 19:33 6472
Зеленский с премьером Польши поговорили по душам
Зеленский с премьером Польши поговорили по душам
19 декабря 2025, 23:32 801
Госсекретарь США о том, будет ли Россия спасать Мадуро
Госсекретарь США о том, будет ли Россия спасать Мадуро
19 декабря 2025, 23:12 1491
Израиль выставляет против Турции треугольник
Израиль выставляет против Турции треугольник наша корреспонденция
19 декабря 2025, 14:43 5018
Главный источник доходов России иссякает
Главный источник доходов России иссякает Reuters
19 декабря 2025, 22:24 2810
