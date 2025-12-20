Даже британцы отказались

Великобритания не будет использовать замороженные российские активы для помощи Украине, сообщила Financial Times со ссылкой на источники в британском правительстве. По их информации, решение связано с провалом этой инициативы на саммите Евросоюза.

По словам собеседников газеты, Британия планировала использовать российские активы только совместно с Австралией, Канадой и ЕС. Лондон «не будет двигаться вперед по этому вопросу без международных партнеров», но продолжит сотрудничать со странами G7 и Евросоюза для финансирования Украины, сказал источник издания.

До этого Британия была готова выделить Украине $10,6 млрд за счет российских активов, пишет FT.

На саммите в Брюсселе страны Евросоюза договорились предоставить Украине беспроцентный кредит в размере €90 млрд под гарантии общего бюджета ЕС. Изначально Еврокомиссия предлагала выдать кредит под залог €210 млрд российских активов, однако участники саммита не согласовали инициативу.