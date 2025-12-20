USD 1.7000
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

Россия бомбит Одессу: много жертв

Россия вечером в пятницу обстреляла Одесскую область, погибли 7 человек, еще 15 ранены, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

«Сегодня вечером враг вновь массированно атаковал баллистическими ракетами объект портовой инфраструктуры Одесского района. В результате удара произошло возгорание грузовых автомобилей на парковке», - написал он в телеграм-канале.

По предварительной информации, семь человек погибли. Еще пятнадцать получили ранения и госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.

Работа оперативных и экстренных служб осложнена постоянно продолжающейся воздушной тревогой.

Вице-премьер по восстановлению Украины - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба отреагировал на эту вражескую атаку, призвав мир соответственно реагировать и усиливать санкционное давление на РФ. 

