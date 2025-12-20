USD 1.7000
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

Что нашли россияне в азербайджанской хурме?

01:41 592

В ходе досмотра ввезенных на плодоовощную базу Екатеринбурга фруктов сотрудниками Уральского межрегионального управления Россельхознадзора в хурме была обнаружена личинка калифорнийской щитовки.

Фрукты в объеме 21 тонны ввезены в Свердловскую область из Азербайджана.

Наличие карантинного вредителя подтверждено лабораторной экспертизой. В связи с тем, что основной путь распространения щитовки — посадочный материал, а зараженные плоды не представляют серьезной опасности, продукция Россельхознадзором разрешена к реализации.

Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи
19 декабря 2025, 23:56 2911
Венгрия сняла вето. Евросоюз выделяет Армении еще 20 миллионов евро
19 декабря 2025, 21:55 2176
Россия бомбит Одессу: много жертв
01:03 1273
Даже британцы отказались
00:34 1677
Публикуют скандальные файлы Эпштейна: Билл Клинтон, Майкл Джексон...
01:39 1517
Какая же ты жалкая, Америка! Трамп вместо Кеннеди
19 декабря 2025, 22:34 2290
Кабмин принял решение по карантину
19 декабря 2025, 19:33 6473
Зеленский с премьером Польши поговорили по душам
19 декабря 2025, 23:32 802
Госсекретарь США о том, будет ли Россия спасать Мадуро
19 декабря 2025, 23:12 1492
Израиль выставляет против Турции треугольник
19 декабря 2025, 14:43 5018
Главный источник доходов России иссякает
19 декабря 2025, 22:24 2812

