Что нашли россияне в азербайджанской хурме?

В ходе досмотра ввезенных на плодоовощную базу Екатеринбурга фруктов сотрудниками Уральского межрегионального управления Россельхознадзора в хурме была обнаружена личинка калифорнийской щитовки.
Фрукты в объеме 21 тонны ввезены в Свердловскую область из Азербайджана.
Наличие карантинного вредителя подтверждено лабораторной экспертизой. В связи с тем, что основной путь распространения щитовки — посадочный материал, а зараженные плоды не представляют серьезной опасности, продукция Россельхознадзором разрешена к реализации.