Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

Ученые обнаружили планету в форме лимона

01:52 307

Астрономы обнаружили газовый гигант PSR J2322–2650b необычной вытянутой, «лимоновидной» формы, сообщает Daily Mail.

Планета размером примерно с Юпитер сильно деформирована гравитацией пульсара, вокруг которого обращается, делая оборот за 7,8 часа и находясь примерно в 750 световых годах от Земли.

Ее атмосфера почти полностью состоит из молекулярного углерода и почти не содержит воды, метана и углекислого газа, что ранее не встречалось. Происхождение планеты остается загадкой; это единственный известный газовый гигант у нейтронной звезды.

Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи
Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи горячая тема
19 декабря 2025, 23:56 2911
Венгрия сняла вето. Евросоюз выделяет Армении еще 20 миллионов евро
Венгрия сняла вето. Евросоюз выделяет Армении еще 20 миллионов евро все еще актуально
19 декабря 2025, 21:55 2176
Россия бомбит Одессу: много жертв
Россия бомбит Одессу: много жертв видео
01:03 1274
Даже британцы отказались
Даже британцы отказались
00:34 1678
Публикуют скандальные файлы Эпштейна: Билл Клинтон, Майкл Джексон...
Публикуют скандальные файлы Эпштейна: Билл Клинтон, Майкл Джексон... обновлено 01:39
01:39 1520
Какая же ты жалкая, Америка! Трамп вместо Кеннеди
Какая же ты жалкая, Америка! Трамп вместо Кеннеди наша корреспонденция
19 декабря 2025, 22:34 2290
Кабмин принял решение по карантину
Кабмин принял решение по карантину
19 декабря 2025, 19:33 6473
Зеленский с премьером Польши поговорили по душам
Зеленский с премьером Польши поговорили по душам
19 декабря 2025, 23:32 802
Госсекретарь США о том, будет ли Россия спасать Мадуро
Госсекретарь США о том, будет ли Россия спасать Мадуро
19 декабря 2025, 23:12 1492
Израиль выставляет против Турции треугольник
Израиль выставляет против Турции треугольник наша корреспонденция
19 декабря 2025, 14:43 5018
Главный источник доходов России иссякает
Главный источник доходов России иссякает Reuters
19 декабря 2025, 22:24 2812

