Ученые обнаружили планету в форме лимона

Астрономы обнаружили газовый гигант PSR J2322–2650b необычной вытянутой, «лимоновидной» формы, сообщает Daily Mail.

Планета размером примерно с Юпитер сильно деформирована гравитацией пульсара, вокруг которого обращается, делая оборот за 7,8 часа и находясь примерно в 750 световых годах от Земли.

Ее атмосфера почти полностью состоит из молекулярного углерода и почти не содержит воды, метана и углекислого газа, что ранее не встречалось. Происхождение планеты остается загадкой; это единственный известный газовый гигант у нейтронной звезды.