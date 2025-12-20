Партия и лично товарищ Сталин требуют от нас ясности и твердости

В 1929 году «проклятый тосканец» Курцио Малапарте - еще недавний фашист, уже отвергнутый режимом и находящийся в состоянии идеологического брожения, которое вскоре приведет его к коммунистическому лагерю, приезжает в СССР и задает разным людям один и тот же вопрос: что они думают об одном из руководителей Октябрьской революции Льве Троцком, который к тому моменту утратил власть и был отправлен в эмиграцию. В своей книге «Техника государственного переворота» Малапарте отмечает, что в Советском Союзе официально насаждалась крайне негативная оценка Троцкого, разработанная лично Сталиным. И тут же добавляет: несмотря на это, в Москве и Ленинграде ему встречались люди, которые отзывались о Троцком весьма положительно.

Самый резкий и непримиримый отзыв, по признанию Малапарте, он услышал от мадам Ольги Каменевой - жены одного из ленинских сподвижников Льва Каменева, которая не только полностью воспроизвела, но и подробно обосновывала сталинскую версию. «Учитывая, - пишет Малапарте, - что Ольга Каменева была родной сестрой Льва Троцкого, это не могло не поражать». Едва ли столь жесткая позиция Ольги Каменевой по отношению к собственному брату объяснялась одним только страхом, который в 1929 году еще не был всеохватным и тотальным. Ольга могла бы просто не ответить на вопрос Малапарте. А потому этот эпизод демонстрирует нечто другое - эффект многомесячной, целенаправленной государственной пропаганды и ее способность убеждать, ломать и перенастраивать сознание людей. Сила этой пропаганды была столь велика, что разделяла не только посторонних людей, но и раскалывала изнутри целые семьи. Люди склонны верить тому, что слышат часто - на этом держится любая пропагандистская система. И хотя мысль о том, что «тысячу раз повторенная ложь становится правдой» приписывают Геббельсу, впервые она прозвучала еще в XVIII веке у французского писателя и дипломата Рене де Шатобриана.

У Фазиля Искандера есть рассказ под названием «Оладьи тридцать седьмого года». В нем почти с документальной точностью показано, как общественная атмосфера, политическая истерия и навязанная логика сталинского времени вторгаются в быт и семейные отношения. Исчезает одна из двенадцати оладий, приготовленных матерью. Она начинает допрашивать маленького сына: «Ты съел оладью?» Ребенок отвечает, что нет. И действительно, он ее не ел. Но мать не отступает. Она раздражается, усиливает нажим, постепенно превращая разговор в допрос. В конце концов ребенок, чтобы успокоить маму, признается: да, я съел эту оладью. Хотя он ее не ел. Тогда мать восклицает: «Ты настоящий троцкист! Сейчас судят троцкистов, и они так же, как ты путаются в ответах. Прокурор спрашивает их: вы встречались со шпионами и диверсантами? Они отвечают: да, встречались. Так вы признаете свою антисоветскую деятельность? Нет, не признаем. Где же честность, где логика?» Ребенок убегает во двор играть в футбол и вскоре забывает о произошедшем. Проходит время. Сестра зовет его домой. Оладья нашлась: ее утащила мышь и успела съесть половину. Мальчик надеется, что мать успокоилась и, возможно, даже извинится. Но он видит рассерженную женщину, сидящую, обхватив голову руками. И слышит новый монолог: «Раз ты не брал оладью, ты должен был держаться правды и только правды, - причитает мать. - Под любыми пытками надо говорить правду. А ты, как гнилой интеллигент, начал выкручиваться: съел, но не брал. Человек обязан говорить только правду».