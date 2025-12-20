Гибель студенческого лидера вызвала народную волну

Дакка (Бангладеш). Протесты после гибели студенческого лидера Шарифа Османа Хади, который был одним из организаторов антиправительственных выступлений 2024 года. Шариф скончался после огнестрельного ранения в голову
Барселона (Испания). Протесты пожарных против сокращения бюджета
Тегусигальпа (Гондурас). Сторонники левой партии LIBRE (Свобода и Возрождение) протестуют против результатов всеобщих выборов
Каука (Колумбия). Полиция осматривает здания, разрушенные в результате нападения партизан из Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC)
Чикаго (США). Федеральный агент разбивает окно автомобиля, пытаясь задержать мужчину во время антимиграционного рейда
Буэнос-Айрес (Аргентина). Участник демонстрации держит в руках дымовую шашку во время протеста Всеобщей конфедерацией труда Аргентины (ВКТ) против предложенной правительством реформы трудового законодательства
Назар (Португалия). Серфинг во время сезона больших волн