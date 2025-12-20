USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1280
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

Гибель студенческого лидера вызвала народную волну

03:23 588

Дакка (Бангладеш). Протесты после гибели студенческого лидера Шарифа Османа Хади, который был одним из организаторов антиправительственных выступлений 2024 года. Шариф скончался после огнестрельного ранения в голову

Барселона (Испания). Протесты пожарных против сокращения бюджета

Тегусигальпа (Гондурас). Сторонники левой партии LIBRE (Свобода и Возрождение) протестуют против результатов всеобщих выборов

Каука (Колумбия). Полиция осматривает здания, разрушенные в результате нападения партизан из Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC)

Чикаго (США). Федеральный агент разбивает окно автомобиля, пытаясь задержать мужчину во время антимиграционного рейда

Буэнос-Айрес (Аргентина). Участник демонстрации держит в руках дымовую шашку во время протеста Всеобщей конфедерацией труда Аргентины (ВКТ) против предложенной правительством реформы трудового законодательства

Назар (Португалия). Серфинг во время сезона больших волн

От войны за нефть к войне за воду
От войны за нефть к войне за воду наш комментарий
03:40 360
Гибель студенческого лидера вызвала народную волну
Гибель студенческого лидера вызвала народную волну объектив haqqin.az
03:23 589
Партия и лично товарищ Сталин требуют от нас ясности и твердости
Партия и лично товарищ Сталин требуют от нас ясности и твердости о вечном
01:56 1223
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Эльдар Махмудов уходит в долину волков главная тема
19 декабря 2025, 16:18 10770
Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи
Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи горячая тема
19 декабря 2025, 23:56 3781
Венгрия сняла вето. Евросоюз выделяет Армении еще 20 миллионов евро
Венгрия сняла вето. Евросоюз выделяет Армении еще 20 миллионов евро все еще актуально
19 декабря 2025, 21:55 2368
Россия бомбит Одессу: много жертв
Россия бомбит Одессу: много жертв видео
01:03 1864
Даже британцы отказались
Даже британцы отказались
00:34 2208
Публикуют скандальные файлы Эпштейна: Билл Клинтон, Майкл Джексон...
Публикуют скандальные файлы Эпштейна: Билл Клинтон, Майкл Джексон... обновлено 01:39
01:39 2133
Какая же ты жалкая, Америка! Трамп вместо Кеннеди
Какая же ты жалкая, Америка! Трамп вместо Кеннеди наша корреспонденция
19 декабря 2025, 22:34 2603
Кабмин принял решение по карантину
Кабмин принял решение по карантину
19 декабря 2025, 19:33 6674

