«Восход солнца» в Газе

Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

Администрация президента США Дональда Трампа разработала проект «Восход солнца», предусматривающий превращение сектора Газа в высокотехнологичный прибрежный мегаполис и футуристический курорт. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Над планом работала команда во главе со спецпосланником Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером. Проект оценивается в $112,1 млрд и предполагает строительство жилья, школ, больниц, инфраструктуры и курортных зон. Он рассматривается как «дорожная карта» на 20 лет, которая, по замыслу авторов, должна превратить Газу в «Ривьеру Ближнего Востока», отмечается в публикации.

План предусматривает реконструкцию Газы в четыре этапа — от разминирования и временного размещения жителей до создания «умных» городов с гостиницами и транспортными хабами. Начать реализацию предлагают с юга, в районах Рафаха и Хан-Юниса. Подробностей о том, какие страны или компании будут финансировать восстановление Газы, нет. Также не указано, где будут жить 2 млн перемещенных палестинцев во время реконструкции.

Источники сообщили WSJ, что США презентовали план потенциальным спонсорам, включая представителей стран Персидского залива, Турции и Египта.

Некоторые американские чиновники скептически отнеслись к плану. Они отметили, что приступить к его реализации можно будет, только если ХАМАС согласится на разоружение, и усомнились, что палестинская группировка согласится пойти на такой шаг.

Есть и другие препятствия для развития региона: после израильских ударов большая часть сектора Газа превращена в руины, территория завалена 68 млн тонн обломков, под которыми погребены тысячи тел, а земля усеяна неразорвавшимися бомбами.

Представители администрации Трампа рассчитывают приступить к реализации плана уже через два месяца, если в регионе не произойдет обострения, пишет WSJ. «Невозможно убедить кого-либо инвестировать в Газу, если они уверены, что через два-три года произойдет еще одна война», — заявил госсекретарь Марко Рубио, комментируя ситуацию в анклаве. В то же время он выразил уверенность, что США найдут доноров для помощи с восстановлением Газы и гуманитарной поддержкой региона.

В октябре Джаред Кушнер рассказывал, что США рассматривают варианты начала строительства «Новой Газы» в районах, контролируемых Армией обороны Израиля, «при условии, что там будет обеспечена безопасность». Это предложение встревожило арабские страны, которые выразили опасение, что инициатива может привести к долгосрочному разделу палестинской территории.

От войны за нефть к войне за воду
От войны за нефть к войне за воду наш комментарий
03:40 2413
Гибель студенческого лидера вызвала народную волну
Гибель студенческого лидера вызвала народную волну объектив haqqin.az
03:23 3379
Партия и лично товарищ Сталин требуют от нас ясности и твердости
Партия и лично товарищ Сталин требуют от нас ясности и твердости о вечном
01:56 3114
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Эльдар Махмудов уходит в долину волков главная тема
19 декабря 2025, 16:18 12271
Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи
Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи горячая тема
19 декабря 2025, 23:56 6673
Венгрия сняла вето. Евросоюз выделяет Армении еще 20 миллионов евро
Венгрия сняла вето. Евросоюз выделяет Армении еще 20 миллионов евро все еще актуально
19 декабря 2025, 21:55 2978
Россия бомбит Одессу: много жертв
Россия бомбит Одессу: много жертв видео
01:03 3757
Даже британцы отказались
Даже британцы отказались
00:34 3932
Публикуют скандальные файлы Эпштейна: Билл Клинтон, Майкл Джексон...
Публикуют скандальные файлы Эпштейна: Билл Клинтон, Майкл Джексон... обновлено 01:39
01:39 4049
Какая же ты жалкая, Америка! Трамп вместо Кеннеди
Какая же ты жалкая, Америка! Трамп вместо Кеннеди наша корреспонденция
19 декабря 2025, 22:34 3620

