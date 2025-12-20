USD 1.7000
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
«Удар ястреба»: «спецоперация» Америки в Сирии

«Удар ястреба»: «спецоперация» Америки в Сирии

09:38

В ответ на убийство американских военнослужащих и переводчика шеф Пентагона Пит Хегсет объявил о начале антитеррористической операции «Удар ястреба» в Сирии для ликвидации боевиков ИГИЛ и их инфраструктуры.

Хегсет добавил, что это «не начало войны, а объявление мести». «Американские войска начали операцию «Удар ястреба» в Сирии с целью уничтожения боевиков ИГ, их инфраструктуры и складов оружия в ответ на нападение на американские войска 13 декабря в Пальмире», — написал Хегсет в соцсети X. «Сегодня мы охотились на наших врагов и убивали их. Много. И мы продолжим», – добавил Хегсет.

В ночь на 20 декабря The New York Times со ссылкой на источник сообщила, что к операции на территории Сирии привлечены американские истребители, ударные вертолеты и артиллерия. Операция началась в пятницу, 19 декабря. Как уточнил чиновник, это будет «массированная атака», которая продлится до раннего утра субботы.

Fox News передает, что Соединенные Штаты нанесли удары по 70 объектам боевиков «Исламского государства» в Сирии. В операции задействовали ракеты и минимум шесть боевых самолетов международной коалиции, передает Al Hadath. Как сообщили источники телеканала, ракеты запустили с военной базы аль-Шаддади на юге провинции Хасеке. По их данным, они выпущены в направлении провинций Дейр-эз-Зор, Ракка и Хомс. В Дейр-эз-Зоре слышали взрывы, отмечает телеканал.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что власти Сирии поддержали операцию США против ИГИЛ. Трамп в своей соцсети Truth Social назвал операцию «очень серьезным ударом возмездия».

Би-би-си напоминает, что в последние месяцы возглавляемая США коалиция наносила в Сирии авиаудары и проводила наземные операции против подозреваемых в связях с «Исламским государством» — часто с участием сирийских сил безопасности. В прошлом месяце Сирия в рамках общенациональной кампании арестовала более 70 человек, обвиняемых в связях с ИГ.

Двое военнослужащих армии США и гражданский переводчик были убиты в субботу, 13 декабря, в сирийской Пальмире в результате нападения на совместный конвой американских и сирийских войск. Нападавшего застрелили, МВД Сирии охарактеризовало его как члена сирийских сил безопасности, подозреваемого в симпатиях к «Исламскому государству». Нападение стало первым подобным инцидентом после свержения Башара Асада в декабре прошлого года. После падения режима Асада новые власти Сирии до сих пор контролируют не всю страну. Нападение на американский персонал как раз и произошло в районе, неподконтрольном сирийскому правительству.

Сейчас в Сирии по-прежнему остаются около 1 000 американских военнослужащих. Они дислоцированы на северо-востоке Сирии, контролируемом курдскими формированиями, а также на базе Эт-Танф в Хомсе на юго-востоке Сирии вблизи границы с Иорданией и Ираком.

