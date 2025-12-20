USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1280
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

Представитель Путина отправился на встречу с командой Трампа: Никаких переговоров с украинцами

09:55 1426

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев направился в Майами для встречи с американской стороной. Об этом агентству Reuters сообщил источник, знакомый с вопросом.

Здесь Дмитриев встретится со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. «Трехсторонние контакты с украинской стороной не планируются», — отметил источник агентства.

Ранее в США завершились переговоры украинской делегации с американскими и европейскими партнерами. Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что «завершили встречу в Соединенных Штатах с американскими и европейскими партнерами. По ее итогам проинформировал президента Украины. Договорились с нашими американскими партнерами о дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время».

О том, что на 20–21 декабря запланированы переговоры между представителями США и России, ранее сообщило Politico. По информации издания, в ходе встречи Вашингтон представит российской делегации итоги последнего раунда переговоров с Украиной.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что отправится во Флориду на фоне ожидаемой встречи российской и американской сторон в Майами. О своей поездке он сообщил во время выступления перед сторонниками в штате Северная Каролина.

«Я отправляюсь во Флориду, потому что я все время работаю», — заявил Трамп, не уточнив при этом, когда именно состоится его поездка. Кроме того, во Флориде располагается резиденция Трампа Мар-а-Лаго.

