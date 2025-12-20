Трамп назначил себе компенсацию в миллиард

Президент США Дональд Трамп в шутливой форме допустил назначение себе от правительства Соединенных Штатов компенсации в $1 млрд за обыск в его резиденции Мар-а-Лаго в 2022 году. С соответствующим заявлением Трамп выступил на митинге в Северной Каролине, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Я настоящим отдаю себе $1 млрд. Вообще-то, может, мне не стоит отдавать это на благотворительность. Может, мне стоит оставить деньги себе», — сказал Трамп.

В ходе выступления перед сторонниками американский лидер напомнил, что подал иск, касающийся действий федеральных властей при обыске, проведенном в Мар-а Лаго в рамках расследования о хранении секретных документов. Трамп ранее неоднократно называл дело политически мотивированным и направленным против него как кандидата в президенты.

Обыски в Мар-а-Лаго прошли в августе 2022 года по инициативе Минюста США. ФБР проверяло, не остались ли у Трампа документы с секретной информацией, вывезенные из Белого дома после окончания его первого президентского срока. В ходе обыска агенты изъяли 11 комплектов документов с грифами секретности, включая «совершенно секретно». Трамп называл действия ФБР политически мотивированными и утверждал, что был готов добровольно передать документы. После его победы на президентских выборах 2024 года уголовные производства были прекращены, а в марте 2025 года ФБР вернула изъятые материалы.

В октябре The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что американский президент требует от Минюста компенсацию в размере $230 млн в связи с федеральными расследованиями, в том числе из-за обыска ФБР в его резиденции Мар-а-Лаго.