Америка снимет запрет на применение противопехотных мин

Военный министр США Пит Хегсет заявил о необходимости разрешить использование противопехотных мин. Новые правила применения наземных взрывных устройств предлагается сформулировать в течение 90 дней. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на документ Пентагона.

В нем указано, что возможная отмена запрета «умножит силы» американских войск в «одной из самых опасных ситуаций в области безопасности за всю историю страны».

Среди целей, намеченных Пентагоном в качестве будущих изменений, было снятие территориальных ограничений на использование противопехотных мин.

Согласно документу, президент США Дональд Трамп денонсировал гуманитарную программу по обезвреживанию наземных мин.

Оттавская конвенция ООН 1999 года запрещает применение, производство, накопление, передачу и использование противопехотных мин. США не входят в число ее подписантов. По данным организации, эти мины наносят ущерб гражданскому населению спустя десятилетия после окончания конфликта. В 2024 году Джо Байден, который на тот момент занимал пост президента США, санкционировал поставку в Украину противопехотных мин.