Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

Америка снимет запрет на применение противопехотных мин

10:20 445

Военный министр США Пит Хегсет заявил о необходимости разрешить использование противопехотных мин. Новые правила применения наземных взрывных устройств предлагается сформулировать в течение 90 дней. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на документ Пентагона.

В нем указано, что возможная отмена запрета «умножит силы» американских войск в «одной из самых опасных ситуаций в области безопасности за всю историю страны».

Среди целей, намеченных Пентагоном в качестве будущих изменений, было снятие территориальных ограничений на использование противопехотных мин.

Согласно документу, президент США Дональд Трамп денонсировал гуманитарную программу по обезвреживанию наземных мин.

Оттавская конвенция ООН 1999 года запрещает применение, производство, накопление, передачу и использование противопехотных мин. США не входят в число ее подписантов. По данным организации, эти мины наносят ущерб гражданскому населению спустя десятилетия после окончания конфликта. В 2024 году Джо Байден, который на тот момент занимал пост президента США, санкционировал поставку в Украину противопехотных мин.

Еще 17 лет Имрану Хану и его супруге
Еще 17 лет Имрану Хану и его супруге
12:05 22
ВСУ заявили об ударе по российскому военному кораблю и буровой платформе на Каспии
ВСУ заявили об ударе по российскому военному кораблю и буровой платформе на Каспии
11:45 455
США готовы укреплять сотрудничество с Азербайджаном
США готовы укреплять сотрудничество с Азербайджаном
11:10 601
Удар по Одесской области: восемь погибших, десятки раненых
Удар по Одесской области: восемь погибших, десятки раненых фото
10:38 771
Представитель Путина отправился на встречу с командой Трампа: Никаких переговоров с украинцами
Представитель Путина отправился на встречу с командой Трампа: Никаких переговоров с украинцами
09:55 1430
«Удар ястреба»: «спецоперация» Америки в Сирии
«Удар ястреба»: «спецоперация» Америки в Сирии новость дополнена
09:38 1606
«Восход солнца» в Газе
«Восход солнца» в Газе
09:23 1317
От войны за нефть к войне за воду
От войны за нефть к войне за воду наш комментарий
03:40 3622
Гибель студенческого лидера вызвала народную волну
Гибель студенческого лидера вызвала народную волну объектив haqqin.az
03:23 4865
Партия и лично товарищ Сталин требуют от нас ясности и твердости
Партия и лично товарищ Сталин требуют от нас ясности и твердости о вечном
01:56 4260
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Эльдар Махмудов уходит в долину волков главная тема
19 декабря 2025, 16:18 13322
