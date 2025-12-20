USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1280
Подписаться на уведомления
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Новость дня
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

Москва расторгает военные договоры с 11 странами

10:34 1444

Министерство обороны России получило одобрение правительства РФ на расторжение 10 соглашений о военном сотрудничестве и одного соответствующего меморандума, которые страна заключила с рядом европейских стран в период с 1992 по 2002 год. Распоряжение об этом опубликовано на официальном российском портале правовой информации.

В списке договоров, которые может расторгнуть Минобороны РФ, значатся соглашения о «сотрудничестве в военной области» с такими странами, как Германия, Польша, Румыния, Дания, Норвегия, Нидерланды, Хорватия, Бельгия и Чехия, а также меморандум, заключенный министерствами обороны РФ и Великобритании.

Расторгаемые соглашения были частью правовой базы, которая регулировала двустороннее военное взаимодействие между подписантами, установленное после распада Советского Союза, отмечают СМИ.

В июле 2025 года МИД России заявил о прекращении действия соглашения о военно-техническом сотрудничестве между Россией и Германией, заключенного в 1996 году. В МИД РФ заявили, что оно «абсолютно не соответствует текущему состоянию российско-германских межгосударственных отношений».

Еще 17 лет Имрану Хану и его супруге
Еще 17 лет Имрану Хану и его супруге
12:05 26
ВСУ заявили об ударе по российскому военному кораблю и буровой платформе на Каспии
ВСУ заявили об ударе по российскому военному кораблю и буровой платформе на Каспии
11:45 459
США готовы укреплять сотрудничество с Азербайджаном
США готовы укреплять сотрудничество с Азербайджаном
11:10 603
Удар по Одесской области: восемь погибших, десятки раненых
Удар по Одесской области: восемь погибших, десятки раненых фото
10:38 772
Представитель Путина отправился на встречу с командой Трампа: Никаких переговоров с украинцами
Представитель Путина отправился на встречу с командой Трампа: Никаких переговоров с украинцами
09:55 1433
«Удар ястреба»: «спецоперация» Америки в Сирии
«Удар ястреба»: «спецоперация» Америки в Сирии новость дополнена
09:38 1606
«Восход солнца» в Газе
«Восход солнца» в Газе
09:23 1318
От войны за нефть к войне за воду
От войны за нефть к войне за воду наш комментарий
03:40 3624
Гибель студенческого лидера вызвала народную волну
Гибель студенческого лидера вызвала народную волну объектив haqqin.az
03:23 4867
Партия и лично товарищ Сталин требуют от нас ясности и твердости
Партия и лично товарищ Сталин требуют от нас ясности и твердости о вечном
01:56 4263
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Эльдар Махмудов уходит в долину волков главная тема
19 декабря 2025, 16:18 13322

ЭТО ВАЖНО

Еще 17 лет Имрану Хану и его супруге
Еще 17 лет Имрану Хану и его супруге
12:05 26
ВСУ заявили об ударе по российскому военному кораблю и буровой платформе на Каспии
ВСУ заявили об ударе по российскому военному кораблю и буровой платформе на Каспии
11:45 459
США готовы укреплять сотрудничество с Азербайджаном
США готовы укреплять сотрудничество с Азербайджаном
11:10 603
Удар по Одесской области: восемь погибших, десятки раненых
Удар по Одесской области: восемь погибших, десятки раненых фото
10:38 772
Представитель Путина отправился на встречу с командой Трампа: Никаких переговоров с украинцами
Представитель Путина отправился на встречу с командой Трампа: Никаких переговоров с украинцами
09:55 1433
«Удар ястреба»: «спецоперация» Америки в Сирии
«Удар ястреба»: «спецоперация» Америки в Сирии новость дополнена
09:38 1606
«Восход солнца» в Газе
«Восход солнца» в Газе
09:23 1318
От войны за нефть к войне за воду
От войны за нефть к войне за воду наш комментарий
03:40 3624
Гибель студенческого лидера вызвала народную волну
Гибель студенческого лидера вызвала народную волну объектив haqqin.az
03:23 4867
Партия и лично товарищ Сталин требуют от нас ясности и твердости
Партия и лично товарищ Сталин требуют от нас ясности и твердости о вечном
01:56 4263
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Эльдар Махмудов уходит в долину волков главная тема
19 декабря 2025, 16:18 13322
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться