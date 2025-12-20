Москва расторгает военные договоры с 11 странами

Министерство обороны России получило одобрение правительства РФ на расторжение 10 соглашений о военном сотрудничестве и одного соответствующего меморандума, которые страна заключила с рядом европейских стран в период с 1992 по 2002 год. Распоряжение об этом опубликовано на официальном российском портале правовой информации.

В списке договоров, которые может расторгнуть Минобороны РФ, значатся соглашения о «сотрудничестве в военной области» с такими странами, как Германия, Польша, Румыния, Дания, Норвегия, Нидерланды, Хорватия, Бельгия и Чехия, а также меморандум, заключенный министерствами обороны РФ и Великобритании.

Расторгаемые соглашения были частью правовой базы, которая регулировала двустороннее военное взаимодействие между подписантами, установленное после распада Советского Союза, отмечают СМИ.

В июле 2025 года МИД России заявил о прекращении действия соглашения о военно-техническом сотрудничестве между Россией и Германией, заключенного в 1996 году. В МИД РФ заявили, что оно «абсолютно не соответствует текущему состоянию российско-германских межгосударственных отношений».