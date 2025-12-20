USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1280
Подписаться на уведомления
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Новость дня
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

Удар по Одесской области: восемь погибших, десятки раненых

фото
10:38 772

Российская армия вечером 19 декабря нанесла баллистический удар по портовой инфраструктуре в Одесской области Украины. Уже известно о 8 погибших и почти трех десятках раненых. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области.

«Восемь жизней оборвала российская атака в Одесской области, еще 27 человек получили ранения. Некоторые из них находились в автобусе, который оказался в эпицентре удара», - рассказали спасатели.

По их словам, на парковке вспыхнули грузовые автомобили, также получили повреждения легковые автомобили. Все пожары, отметили в ГСЧС, оперативно ликвидированы.

В пресс-службе Одесской областной прокуратуры сообщили, что начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины). По предварительным данным, погибшим - от 20 до 62 лет. Анкетные данные нескольких человек пока еще устанавливаются. В соцсетях очевидцы сообщают, что люди погибли прямо в своих машинах, а боевая часть ракеты была кассетной.

Как сообщают украинские СМИ, поздно вечером 19 декабря начальник Одесской ОГА Олег Кипер сообщил о том, что российские войска нанесли баллистический удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате удара по объекту порта произошел пожар - загорелись грузовые автомобили на парковке. Также российская армия нанесла несколько мощных ударов по мосту в районе населенного пункта Маяки в Одесской области, что привело к перекрытию трассы Одесса-Рени - тысячи людей застряли в масштабных пробках.

Еще 17 лет Имрану Хану и его супруге
Еще 17 лет Имрану Хану и его супруге
12:05 29
ВСУ заявили об ударе по российскому военному кораблю и буровой платформе на Каспии
ВСУ заявили об ударе по российскому военному кораблю и буровой платформе на Каспии
11:45 459
США готовы укреплять сотрудничество с Азербайджаном
США готовы укреплять сотрудничество с Азербайджаном
11:10 603
Удар по Одесской области: восемь погибших, десятки раненых
Удар по Одесской области: восемь погибших, десятки раненых фото
10:38 773
Представитель Путина отправился на встречу с командой Трампа: Никаких переговоров с украинцами
Представитель Путина отправился на встречу с командой Трампа: Никаких переговоров с украинцами
09:55 1433
«Удар ястреба»: «спецоперация» Америки в Сирии
«Удар ястреба»: «спецоперация» Америки в Сирии новость дополнена
09:38 1606
«Восход солнца» в Газе
«Восход солнца» в Газе
09:23 1318
От войны за нефть к войне за воду
От войны за нефть к войне за воду наш комментарий
03:40 3624
Гибель студенческого лидера вызвала народную волну
Гибель студенческого лидера вызвала народную волну объектив haqqin.az
03:23 4867
Партия и лично товарищ Сталин требуют от нас ясности и твердости
Партия и лично товарищ Сталин требуют от нас ясности и твердости о вечном
01:56 4265
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Эльдар Махмудов уходит в долину волков главная тема
19 декабря 2025, 16:18 13322

ЭТО ВАЖНО

Еще 17 лет Имрану Хану и его супруге
Еще 17 лет Имрану Хану и его супруге
12:05 29
ВСУ заявили об ударе по российскому военному кораблю и буровой платформе на Каспии
ВСУ заявили об ударе по российскому военному кораблю и буровой платформе на Каспии
11:45 459
США готовы укреплять сотрудничество с Азербайджаном
США готовы укреплять сотрудничество с Азербайджаном
11:10 603
Удар по Одесской области: восемь погибших, десятки раненых
Удар по Одесской области: восемь погибших, десятки раненых фото
10:38 773
Представитель Путина отправился на встречу с командой Трампа: Никаких переговоров с украинцами
Представитель Путина отправился на встречу с командой Трампа: Никаких переговоров с украинцами
09:55 1433
«Удар ястреба»: «спецоперация» Америки в Сирии
«Удар ястреба»: «спецоперация» Америки в Сирии новость дополнена
09:38 1606
«Восход солнца» в Газе
«Восход солнца» в Газе
09:23 1318
От войны за нефть к войне за воду
От войны за нефть к войне за воду наш комментарий
03:40 3624
Гибель студенческого лидера вызвала народную волну
Гибель студенческого лидера вызвала народную волну объектив haqqin.az
03:23 4867
Партия и лично товарищ Сталин требуют от нас ясности и твердости
Партия и лично товарищ Сталин требуют от нас ясности и твердости о вечном
01:56 4265
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Эльдар Махмудов уходит в долину волков главная тема
19 декабря 2025, 16:18 13322
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться