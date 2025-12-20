Удар по Одесской области: восемь погибших, десятки раненых

Российская армия вечером 19 декабря нанесла баллистический удар по портовой инфраструктуре в Одесской области Украины. Уже известно о 8 погибших и почти трех десятках раненых. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области.

«Восемь жизней оборвала российская атака в Одесской области, еще 27 человек получили ранения. Некоторые из них находились в автобусе, который оказался в эпицентре удара», - рассказали спасатели.

По их словам, на парковке вспыхнули грузовые автомобили, также получили повреждения легковые автомобили. Все пожары, отметили в ГСЧС, оперативно ликвидированы.

В пресс-службе Одесской областной прокуратуры сообщили, что начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины). По предварительным данным, погибшим - от 20 до 62 лет. Анкетные данные нескольких человек пока еще устанавливаются. В соцсетях очевидцы сообщают, что люди погибли прямо в своих машинах, а боевая часть ракеты была кассетной.

Как сообщают украинские СМИ, поздно вечером 19 декабря начальник Одесской ОГА Олег Кипер сообщил о том, что российские войска нанесли баллистический удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате удара по объекту порта произошел пожар - загорелись грузовые автомобили на парковке. Также российская армия нанесла несколько мощных ударов по мосту в районе населенного пункта Маяки в Одесской области, что привело к перекрытию трассы Одесса-Рени - тысячи людей застряли в масштабных пробках.