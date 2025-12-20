USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1280
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

МЧС закрыло магазин Baku Electronics

10:59 1027

Государственная служба пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжает принимать необходимые меры для обеспечения пожарной безопасности в Азербайджане в пределах своих полномочий.

В рамках этих мер в ходе проверки, проведенной госслужбой в магазине бытовой техники ООО Baku Electronics, расположенном в городе Мингячевире по адресу: ул. Муслима Магомаева, 81/20, было установлено наличие многочисленных недостатков в области пожарной безопасности, представляющих прямую угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства.

В частности, отмечается в сообщении МЧС, система пожарной сигнализации в здании установлена не полностью, а существующая система неисправна; электросистема здания установлена не в соответствии с требованиями «Правил установки электрооборудования»; внутренние пожарные гидранты неисправны; в подвале здания используется нестандартный электрический обогреватель; здание не оборудовано огнетушителями; не разработан план эвакуации людей в случае пожара; эвакуационные пути в подвале не соответствуют требованиям пожарной безопасности; при строительстве помещений различного назначения в подвале здания не соблюдены требования действующих строительно-технологических норм по обеспечению противопожарной безопасности; в торговом зале, расположенном на первом этаже здания, отсутствует система вентиляции; не представлен обязательный страховой полис на недвижимое имущество объекта; складское помещение здания расположено в подвале многоэтажного жилого дома, что противоречит соответствующим требованиям строительных норм и правил.

«Таким образом, сложившаяся ситуация показывает, что в результате непрерывной работы объекта пожар, который может вспыхнуть в любой момент, распространится в короткие сроки, сделав трагедию неизбежной. Учитывая вышеизложенное, было принято решение о приостановлении деятельности магазина бытовой техники ООО Baku Electronics в Мингячевире по адресу: ул. Муслима Магомаева, 81/20, где были выявлены грубые нарушения норм и правил пожарной безопасности, и копия решения была направлена представителю объекта», - говорится в сообщении министерства.

Еще 17 лет Имрану Хану и его супруге
Еще 17 лет Имрану Хану и его супруге
12:05 34
ВСУ заявили об ударе по российскому военному кораблю и буровой платформе на Каспии
ВСУ заявили об ударе по российскому военному кораблю и буровой платформе на Каспии
11:45 460
США готовы укреплять сотрудничество с Азербайджаном
США готовы укреплять сотрудничество с Азербайджаном
11:10 604
Удар по Одесской области: восемь погибших, десятки раненых
Удар по Одесской области: восемь погибших, десятки раненых фото
10:38 773
Представитель Путина отправился на встречу с командой Трампа: Никаких переговоров с украинцами
Представитель Путина отправился на встречу с командой Трампа: Никаких переговоров с украинцами
09:55 1433
«Удар ястреба»: «спецоперация» Америки в Сирии
«Удар ястреба»: «спецоперация» Америки в Сирии новость дополнена
09:38 1606
«Восход солнца» в Газе
«Восход солнца» в Газе
09:23 1318
От войны за нефть к войне за воду
От войны за нефть к войне за воду наш комментарий
03:40 3624
Гибель студенческого лидера вызвала народную волну
Гибель студенческого лидера вызвала народную волну объектив haqqin.az
03:23 4870
Партия и лично товарищ Сталин требуют от нас ясности и твердости
Партия и лично товарищ Сталин требуют от нас ясности и твердости о вечном
01:56 4265
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Эльдар Махмудов уходит в долину волков главная тема
19 декабря 2025, 16:18 13323

