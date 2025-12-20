МЧС закрыло магазин Baku Electronics

В рамках этих мер в ходе проверки, проведенной госслужбой в магазине бытовой техники ООО Baku Electronics, расположенном в городе Мингячевире по адресу: ул. Муслима Магомаева, 81/20, было установлено наличие многочисленных недостатков в области пожарной безопасности, представляющих прямую угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства.

В частности, отмечается в сообщении МЧС, система пожарной сигнализации в здании установлена не полностью, а существующая система неисправна; электросистема здания установлена не в соответствии с требованиями «Правил установки электрооборудования»; внутренние пожарные гидранты неисправны; в подвале здания используется нестандартный электрический обогреватель; здание не оборудовано огнетушителями; не разработан план эвакуации людей в случае пожара; эвакуационные пути в подвале не соответствуют требованиям пожарной безопасности; при строительстве помещений различного назначения в подвале здания не соблюдены требования действующих строительно-технологических норм по обеспечению противопожарной безопасности; в торговом зале, расположенном на первом этаже здания, отсутствует система вентиляции; не представлен обязательный страховой полис на недвижимое имущество объекта; складское помещение здания расположено в подвале многоэтажного жилого дома, что противоречит соответствующим требованиям строительных норм и правил.

«Таким образом, сложившаяся ситуация показывает, что в результате непрерывной работы объекта пожар, который может вспыхнуть в любой момент, распространится в короткие сроки, сделав трагедию неизбежной. Учитывая вышеизложенное, было принято решение о приостановлении деятельности магазина бытовой техники ООО Baku Electronics в Мингячевире по адресу: ул. Муслима Магомаева, 81/20, где были выявлены грубые нарушения норм и правил пожарной безопасности, и копия решения была направлена представителю объекта», - говорится в сообщении министерства.