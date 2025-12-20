USD 1.7000
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

США готовы укреплять сотрудничество с Азербайджаном

11:10

США выразили готовность продолжать тесное взаимодействие с Азербайджаном как с ценным стратегическим партнером в целях продвижения мира, процветания и раскрытия экономического потенциала Южного Кавказа. Об этом сообщило посольство США в Азербайджане в социальной сети X.

«Вчера высокопоставленные представители США и Азербайджана провели первое заседание двусторонней рабочей группы, созданной для начала реализации меморандума о взаимопонимании, подписанного в рамках исторического саммита мира 8 августа в Вашингтоне с участием президента США Дональда Трампа», - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что в ходе заседания стороны обсудили совместные шаги по укреплению региональной взаимосвязанности и торговли, развитию экономических инвестиций, включая проекты в сфере ИИ и цифровой инфраструктуры, а также расширению сотрудничества в области безопасности.

«США готовы продолжать тесное взаимодействие с Азербайджаном как со своим ценным стратегическим партнером для продвижения видения президента Трампа, нацеленного на мир и процветание, и раскрытия значительного экономического потенциала Южного Кавказа», - подчеркнули в дипведомстве. 

Напомним, накануне МИД Азербайджана сообщил о первом заседании Стратегической рабочей группы по подготовке Хартии стратегического партнерства (ХСП) между Баку и Вашингтоном. Заседание состоялось в онлайн-формате, азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, американскую - заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер.

