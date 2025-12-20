Американка иранского происхождения назначена помощником Рубио

Американка иранского происхождения Мора Намдар назначена помощником госсекретаря США по консульским вопросам, сообщается на сайте Госдепартамента.
Кандидатура Намдар была одобрена комитетом по международным отношениям Сената.
Во время первого срока президентства Дональда Трампа Намдар исполняла обязанности помощника госсекретаря. Она также была старшим советником в Госдепартаменте и вице-президентом по правовым вопросам в Агентстве глобальных СМИ, занимаясь вопросами нацбезопасности, прав человека и политики США в отношении Ирана.
Намдар — адвокат, имеет лицензию как в Техасе, так и Вашингтоне (округ Колумбия). Родом из Техаса, дочь иранских иммигрантов, свободно говорит на фарси. Намдар получила степень доктора юридических наук в Американском университете Вашингтонского колледжа права и степень магистра международных отношений в Школе международной службы Американского университета.