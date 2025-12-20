USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1280
Подписаться на уведомления
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Новость дня
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

Американка иранского происхождения назначена помощником Рубио

11:27 410

Американка иранского происхождения Мора Намдар назначена помощником госсекретаря США по консульским вопросам, сообщается на сайте Госдепартамента.

Кандидатура Намдар была одобрена комитетом по международным отношениям Сената.

Во время первого срока президентства Дональда Трампа Намдар исполняла обязанности помощника госсекретаря. Она также была старшим советником в Госдепартаменте и вице-президентом по правовым вопросам в Агентстве глобальных СМИ, занимаясь вопросами нацбезопасности, прав человека и политики США в отношении Ирана.

Намдар — адвокат, имеет лицензию как в Техасе, так и Вашингтоне (округ Колумбия). Родом из Техаса, дочь иранских иммигрантов, свободно говорит на фарси. Намдар получила степень доктора юридических наук в Американском университете Вашингтонского колледжа права и степень магистра международных отношений в Школе международной службы Американского университета.

Еще 17 лет Имрану Хану и его супруге
Еще 17 лет Имрану Хану и его супруге
12:05 38
ВСУ заявили об ударе по российскому военному кораблю и буровой платформе на Каспии
ВСУ заявили об ударе по российскому военному кораблю и буровой платформе на Каспии
11:45 465
США готовы укреплять сотрудничество с Азербайджаном
США готовы укреплять сотрудничество с Азербайджаном
11:10 607
Удар по Одесской области: восемь погибших, десятки раненых
Удар по Одесской области: восемь погибших, десятки раненых фото
10:38 774
Представитель Путина отправился на встречу с командой Трампа: Никаких переговоров с украинцами
Представитель Путина отправился на встречу с командой Трампа: Никаких переговоров с украинцами
09:55 1433
«Удар ястреба»: «спецоперация» Америки в Сирии
«Удар ястреба»: «спецоперация» Америки в Сирии новость дополнена
09:38 1607
«Восход солнца» в Газе
«Восход солнца» в Газе
09:23 1318
От войны за нефть к войне за воду
От войны за нефть к войне за воду наш комментарий
03:40 3626
Гибель студенческого лидера вызвала народную волну
Гибель студенческого лидера вызвала народную волну объектив haqqin.az
03:23 4872
Партия и лично товарищ Сталин требуют от нас ясности и твердости
Партия и лично товарищ Сталин требуют от нас ясности и твердости о вечном
01:56 4265
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Эльдар Махмудов уходит в долину волков главная тема
19 декабря 2025, 16:18 13323

ЭТО ВАЖНО

Еще 17 лет Имрану Хану и его супруге
Еще 17 лет Имрану Хану и его супруге
12:05 38
ВСУ заявили об ударе по российскому военному кораблю и буровой платформе на Каспии
ВСУ заявили об ударе по российскому военному кораблю и буровой платформе на Каспии
11:45 465
США готовы укреплять сотрудничество с Азербайджаном
США готовы укреплять сотрудничество с Азербайджаном
11:10 607
Удар по Одесской области: восемь погибших, десятки раненых
Удар по Одесской области: восемь погибших, десятки раненых фото
10:38 774
Представитель Путина отправился на встречу с командой Трампа: Никаких переговоров с украинцами
Представитель Путина отправился на встречу с командой Трампа: Никаких переговоров с украинцами
09:55 1433
«Удар ястреба»: «спецоперация» Америки в Сирии
«Удар ястреба»: «спецоперация» Америки в Сирии новость дополнена
09:38 1607
«Восход солнца» в Газе
«Восход солнца» в Газе
09:23 1318
От войны за нефть к войне за воду
От войны за нефть к войне за воду наш комментарий
03:40 3626
Гибель студенческого лидера вызвала народную волну
Гибель студенческого лидера вызвала народную волну объектив haqqin.az
03:23 4872
Партия и лично товарищ Сталин требуют от нас ясности и твердости
Партия и лично товарищ Сталин требуют от нас ясности и твердости о вечном
01:56 4265
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Эльдар Махмудов уходит в долину волков главная тема
19 декабря 2025, 16:18 13323
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться