Американка иранского происхождения назначена помощником Рубио

Во время первого срока президентства Дональда Трампа Намдар исполняла обязанности помощника госсекретаря. Она также была старшим советником в Госдепартаменте и вице-президентом по правовым вопросам в Агентстве глобальных СМИ, занимаясь вопросами нацбезопасности, прав человека и политики США в отношении Ирана.

Намдар — адвокат, имеет лицензию как в Техасе, так и Вашингтоне (округ Колумбия). Родом из Техаса, дочь иранских иммигрантов, свободно говорит на фарси. Намдар получила степень доктора юридических наук в Американском университете Вашингтонского колледжа права и степень магистра международных отношений в Школе международной службы Американского университета.