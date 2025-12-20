В Иране казнили «шпиона Израиля»

В Иране приведен в исполнение смертный приговор Агилу Кешаварзу после того, как Верховный суд страны оставил в силе его приговор по обвинению в «шпионаже и сотрудничестве с разведкой Израиля», сообщает агентство Mehr.

Согласно материалам дела, Кешаварз был признан виновным в шпионаже в пользу Израиля, поддержании разведывательного сотрудничества с Израилем и проведении наблюдения и видеосъемки военных объектов и объектов безопасности на территории Ирана.

Утверждается, что Кешаварз установил контакт с израильской разведкой и службами безопасности через киберпространство. В ходе сотрудничества с Израилем он якобы поддерживал отдельные контакты с израильскими военными и разведкой «Моссад», сообщает агентство.