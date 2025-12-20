У Макрона воровали прямо под носом

Работник Елисейского дворца, ответственный за сервировку и учет посуды, на протяжении двух лет воровал фарфоровые изделия из резиденции президента Франции. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Отмечается, что подозреваемый в течение двух лет вынес из резиденции около 100 предметов, в том числе тарелки, чашки и другую посуду, использовавшуюся на государственных приемах и официальных мероприятиях. Часть раритетов относится к объектам культурного наследия Франции.

По данным издания, похищенные предметы работник дворца передавал коллекционеру фарфора Жислену М., проживающему в Версале и работавшему смотрителем одного из залов Лувра. Преступление выявили, когда пропажи уже стали очевидными.

Суд обязал обоих мужчин вернуть похищенные предметы роскоши и поместил их под судебный контроль. Коллекционеру запретили работать в Лувре, второму подозреваемому пришлось уволиться из Елисейского дворца.

В октябре этого года неизвестные, одетые как рабочие, при помощи автоподъемника проникли в Лувр и за несколько минут похитили драгоценности из коллекции Наполеона на сумму около €88 млн, включая ожерелье, брошь и диадему. Корону императрицы Евгении, украшенную 1354 бриллиантами, злоумышленники уронили во время бегства. Часть украденных в музее драгоценностей злоумышленники пытались продать через даркнет.