Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

ВСУ заявили об ударе по российскому военному кораблю и буровой платформе на Каспии

11:45

Силы обороны Украины в ночь на 19 декабря поразили дронами российский военный корабль проекта 22460 «Охотник», патрулировавший вблизи нефтегазовой добывающей платформы в Каспийском море. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в субботу, 20 декабря.

По данным украинских военных, в судно попало несколько БПЛА, «степень повреждения и бортовой номер уточняются». В Генштабе отметили, что операцию провели Силы специальных операций (ССО) ВСУ.

В сообщении ССО сказано, что корабль проекта «Охотник» — современное российское патрульное судно 2-го ранга, у него есть возможности для охраны морской границы, патрулирования и контроля морской обстановки. Такие корабли имеют вооружение и оборудование для выполнения широкого спектра задач в прибрежных водах.

Также Генштаб ВСУ подтвердил удар по буровой платформе российской нефтекомпании «Лукойл» на нефтегазовом месторождении имени Филановского в Каспийском море.

Украинские военные сообщили и о поражении радиолокационной системы РСП-6М2 в районе Красносельского в Крыму. Она регулирует движение воздушных судов, в том числе в условиях плохой видимости.

