Экс-премьер Британии о российских активах в Лондоне

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в Лондоне заморожено около 15 млрд фунтов стерлингов российских активов, однако действующая британская власть не использовала этот ресурс для поддержки Украины, сообщают иностранные СМИ.

По его словам, президент России Владимир Путин «будет тихо радоваться результатами Европейского Совета», поскольку он «фактически запугал ЕС и Великобританию, добиваясь, чтобы они отказались от замечательного плана финансирования Украины».

«Репарационный заем высвободил бы огромные суммы из замороженных активов (России – ред.) таким образом, чтобы это было морально и юридически безупречно. Это дало бы украинцам возможность защищать себя в течение многих лет», - написал Джонсон в соцсети Х.

Он заявил о наличии в Британии около 15 миллиардов фунтов стерлингов российских активов. «А (премьер-министр Кир – ред.) Стармер ничего не сказал. Мы могли бы возглавить кампанию. Мы стояли в стороне. Нам еще не поздно действовать», - считает британский политик.

По его словам, сейчас план по займу ЕС в размере 90 млрд евро лучше, чем ничего. «Канцлер Германии Мерц и Урсула фон дер Ляйен из Европейской комиссии заслуживают поздравлений за свое лидерство и готовность противостоять России. Позор, что им в конце концов помешали другие страны ЕС, включая, к сожалению, те, которые фактически подверглись вторжению России в прошлом веке», - написал Джонсон.