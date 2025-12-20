Еще 17 лет Имрану Хану и его супруге

Пакистанский суд приговорил бывшего премьер-министра Имрана Хана и его жену Бушру Биби к 17 годам тюремного заключения по второму делу о коррупции. Об этом сообщает пакистанский ресурс Geo News.

Согласно вердикту, Хан и Биби приговорены к 10 годам лишения свободы каждый по статьям 34 и 409 Уголовного кодекса Пакистана и дополнительно к семи годам лишения свободы каждый по статье 5 Закона о предотвращении коррупции 1947 года. Их также оштрафовали на общую сумму 16,4 миллиона рупий (около 60 тысяч долларов). В постановлении суда говорится, что при вынесении приговора были приняты во внимание «возраст Имрана и тот факт, что Бушра Биби — женщина».

Согласно данным Федерального агентства расследований (FIA), ювелирный комплект Bulgari, полученный от наследного принца Саудовской Аравии, оценивается более чем в 71 миллион рупий. По утверждению обвинения, Хан и Биби оценили комплект в 5,9 млн рупий, обратившись в частную фирму. В набор входили ожерелье, браслет, кольцо и серьги. Подарок не был сдан в Тошахану - официальное государственное хранилище подарков.

Дело «Тошахана 2» было возбуждено в июле 2024 года. В июле 2025-го суд в Пакистане приговорил Имрана Хана к 14 годам тюремного заключения по тому же обвинению в коррупции. Супругу Хана, Бушру Биби, приговорили к 7 годам тюремного заключения. Хан с августа 2023 года находится в тюрьме по различным обвинениям.

Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар отметил, что Хан и Биби начнут отбывать новый срок после того, закончится предыдущий.

В партии «Движение за справедливость» осудили новый приговор, отметив, что вердикт не основан на доказательствах, заслуживающих доверия.