USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1280
Подписаться на уведомления
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Новость дня
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

Азербайджанский газ по TAP пойдет в Украину

12:25 555

Национальные органы регулирования в сфере энергетики Греции, Болгарии, Румынии, Молдовы и Украины официально одобрили новые транспортные мощности — Route 2 и Route 3, что стало важным шагом к укреплению региональной газовой связности и безопасности поставок для Украины. Об этом сказали Trend в компании ICGB, являющейся оператором интерконнектора Греция-Болгария (IGB).

Принятые решения обеспечивают возможность поставок природного газа в Украину из двух диверсифицированных источников: сжиженного природного газа (СПГ) - с плавучего терминала Alexandroupolis FSRU через газопровод IGB; трубопроводного каспийского газа - по Трансадриатическому газопроводу (TAP) через IGB.

ICGB выступила ключевым драйвером в разработке и координации Route 2 и Route 3, тесно сотрудничая с операторами газотранспортных систем-партнеров и национальными регуляторами всех стран вдоль маршрута для проектирования, согласования и прохождения полного процесса регуляторного одобрения этих продуктов.

Газопровод IGB соединяется с национальной газотранспортной системой Греции (DESFA S.A.) и Трансадриатическим газопроводом (TAP AG) в районе Комотини (Греция), а также с болгарской газотранспортной системой (Bulgartransgaz EAD) в районе Стара-Загора. Общая протяженность газопровода составляет 182 км, диаметр трубы — 32 дюйма, проектная мощность — до 3 миллиардов кубометров в год в направлении Греция-Болгария. В зависимости от рыночного спроса на большую мощность и возможностей соседних газотранспортных систем, мощность IGB может быть увеличена до 5 миллиардов кубометров в год.

Кадры условий содержания Варданяна
Кадры условий содержания Варданяна
14:18 365
Второй за несколько дней: новый удар по российскому аэродрому в Крыму
Второй за несколько дней: новый удар по российскому аэродрому в Крыму
13:46 648
Условие Уиткоффу для встречи с Путиным
Условие Уиткоффу для встречи с Путиным
13:27 1009
Детали расследования крушения самолета Турции
Детали расследования крушения самолета Турции
13:00 1627
Украина продолжит войну. На европейские деньги
Украина продолжит войну. На европейские деньги главная тема
03:14 4979
Еще 17 лет Имрану Хану и его супруге
Еще 17 лет Имрану Хану и его супруге новость дополнена
12:05 1286
ВСУ заявили об ударе по российскому военному кораблю и буровой платформе на Каспии
ВСУ заявили об ударе по российскому военному кораблю и буровой платформе на Каспии
11:45 1880
США готовы укреплять сотрудничество с Азербайджаном
США готовы укреплять сотрудничество с Азербайджаном
11:10 1320
Удар по Одесской области: восемь погибших, десятки раненых
Удар по Одесской области: восемь погибших, десятки раненых фото
10:38 1243
Представитель Путина отправился на встречу с командой Трампа: Никаких переговоров с украинцами
Представитель Путина отправился на встречу с командой Трампа: Никаких переговоров с украинцами
09:55 2083
«Удар ястреба»: «спецоперация» Америки в Сирии
«Удар ястреба»: «спецоперация» Америки в Сирии новость дополнена
09:38 2246

ЭТО ВАЖНО

Кадры условий содержания Варданяна
Кадры условий содержания Варданяна
14:18 365
Второй за несколько дней: новый удар по российскому аэродрому в Крыму
Второй за несколько дней: новый удар по российскому аэродрому в Крыму
13:46 648
Условие Уиткоффу для встречи с Путиным
Условие Уиткоффу для встречи с Путиным
13:27 1009
Детали расследования крушения самолета Турции
Детали расследования крушения самолета Турции
13:00 1627
Украина продолжит войну. На европейские деньги
Украина продолжит войну. На европейские деньги главная тема
03:14 4979
Еще 17 лет Имрану Хану и его супруге
Еще 17 лет Имрану Хану и его супруге новость дополнена
12:05 1286
ВСУ заявили об ударе по российскому военному кораблю и буровой платформе на Каспии
ВСУ заявили об ударе по российскому военному кораблю и буровой платформе на Каспии
11:45 1880
США готовы укреплять сотрудничество с Азербайджаном
США готовы укреплять сотрудничество с Азербайджаном
11:10 1320
Удар по Одесской области: восемь погибших, десятки раненых
Удар по Одесской области: восемь погибших, десятки раненых фото
10:38 1243
Представитель Путина отправился на встречу с командой Трампа: Никаких переговоров с украинцами
Представитель Путина отправился на встречу с командой Трампа: Никаких переговоров с украинцами
09:55 2083
«Удар ястреба»: «спецоперация» Америки в Сирии
«Удар ястреба»: «спецоперация» Америки в Сирии новость дополнена
09:38 2246
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться