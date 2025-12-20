Азербайджанский газ по TAP пойдет в Украину

Национальные органы регулирования в сфере энергетики Греции, Болгарии, Румынии, Молдовы и Украины официально одобрили новые транспортные мощности — Route 2 и Route 3, что стало важным шагом к укреплению региональной газовой связности и безопасности поставок для Украины. Об этом сказали Trend в компании ICGB, являющейся оператором интерконнектора Греция-Болгария (IGB).

Принятые решения обеспечивают возможность поставок природного газа в Украину из двух диверсифицированных источников: сжиженного природного газа (СПГ) - с плавучего терминала Alexandroupolis FSRU через газопровод IGB; трубопроводного каспийского газа - по Трансадриатическому газопроводу (TAP) через IGB.

ICGB выступила ключевым драйвером в разработке и координации Route 2 и Route 3, тесно сотрудничая с операторами газотранспортных систем-партнеров и национальными регуляторами всех стран вдоль маршрута для проектирования, согласования и прохождения полного процесса регуляторного одобрения этих продуктов.

Газопровод IGB соединяется с национальной газотранспортной системой Греции (DESFA S.A.) и Трансадриатическим газопроводом (TAP AG) в районе Комотини (Греция), а также с болгарской газотранспортной системой (Bulgartransgaz EAD) в районе Стара-Загора. Общая протяженность газопровода составляет 182 км, диаметр трубы — 32 дюйма, проектная мощность — до 3 миллиардов кубометров в год в направлении Греция-Болгария. В зависимости от рыночного спроса на большую мощность и возможностей соседних газотранспортных систем, мощность IGB может быть увеличена до 5 миллиардов кубометров в год.