Буданов рассказал, в чем Украина зависит от США

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов назвал два направления, в которых страна критически зависима от помощи Соединенных Штатов. Об этом он рассказал в интервью LB.

Первое направление, по словам Буданова, - это космическая съемка - радиолокационная и оптическая. В то же время здесь тоже есть две составляющие. Во-первых, Украина получает от США доступ к космосъемке на безвозмездной основе, в виде помощи, второе направление - это контракты. Соответственно, в случае если США заблокируют доступ к бесплатной космосъемке, это не будет критической проблемой, отметил Буданов.

«По оптической съемке — это где-то примерно 15-17% минус, это не критично. По радиолокационной — около 46%: трудно, но тоже ничего страшного в этом нет», — отметил Буданов.

В то же время, если США примут политическое решение и заблокируют контракты, это будет критично, подчеркнул глава ГУР. «Вот тогда мы падаем почти до нуля. По этому фактору мы критически зависимы», — сказал Буданов.

Второй фактор, по словам Буданова, где Украина зависит от США, — это раннее оповещение о баллистической угрозе. «Все. Остальное у нас наше», - подчеркнул глава ГУР.

В начале года США временно прекращали делиться с Украиной разведданными. В то же время несколько месяцев назад ряд западных СМИ сообщали, что США будут предоставлять Украине разведывательные данные для определения целей на территории РФ.