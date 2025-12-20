USD 1.7000
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

Счета россиян взяты под особый контроль

12:38 1144

После того как Евросоюз включил Россию в черный список стран с высоким риском отмывания денег, банки некоторых государств ужесточили условия проведения расчетов для клиентов, связанных с РФ. Об этом РБК сообщили юристы и консультанты по международному бизнесу.

Сложности стали возникать при проведении операций через отдельные банки Армении и Сербии, сообщили собеседники издания.

В юридической компании O2 Consulting заявили, что контроль за счетами россиян усилили в банках Таджикистана, Казахстана и Омана. Новые требования затронули как физических, так и юридических лиц, имеющих связи с Россией.

По словам собеседников издания, зарубежные банки изменили политику в декабре, что совпало по времени с решением Еврокомиссии о включении России в черный список стран с повышенными рисками незаконного отмывания и обналичивания средств.

