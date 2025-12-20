«Эти отчеты подают картину, которая резко отличается от той, которую рисуют президент США Дональд Трамп и его переговорщики по вопросам мира в Украине, заявляющие, что (президент РФ Владимир) Путин хочет положить конец конфликту», - отмечает Reuters.

Отчеты американских спецслужб продолжают предупреждать, что президент России Владимир Путин якобы намерен «захватить всю Украину и вернуть части Европы, которые принадлежали бывшей советской империи». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников.

По словам одного из источников агентства, самый свежий из этих отчетов датируется концом сентября. Разведка также противоречит отрицанию российского лидера, что он «не является угрозой для Европы».

Выводы США являются неизменными с момента начала войны России против Украины в 2022 году. По данным источников, они в основном совпадают с утверждением европейских лидеров и разведывательных агентств, что Россия стремится завладеть всей Украиной и территориями бывших советских республик, включая членов НАТО.

«Разведка всегда утверждала, что Путин хочет больше», – сказал Майк Квигли, член комитета по разведке Палаты представителей от Демократической партии, в интервью Reuters.

«Европейцы убеждены в этом. Поляки абсолютно убеждены в этом. Балтийские страны считают, что они первые», – отметил он.

«Команда президента (США Дональда Трампа) достигла значительного прогресса в вопросе прекращения войны», а Трамп заявил, что мирное соглашение «ближе, чем когда-либо прежде», – сказал представитель Белого дома, не комментируя разведданные.