Детали расследования крушения самолета Турции

В Турции продолжают расследовать причины крушения военно-транспортного самолета C-130, упавшего на границе Азербайджана и Грузии в ноябре этого года. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, сообщает TRT.

По словам министра, специалисты турецкой аэрокосмической компании TUSAŞ продолжают изучать данные черного ящика разбившегося самолета.

Он отметил, что военно-транспортный самолет С-130 Hercules считается одними из самых безопасных в мире и эксплуатируется ВВС примерно 70 стран.

По словам министра, после авиакатастрофы Турция направила на проверку все имеющиеся у нее самолеты C-130. «После завершения проверки их эксплуатация будет продолжена», - добавил он.

«Черный ящик разбившегося самолета все еще изучается в TUSAŞ. Комиссия по расследованию аварии продолжает работу, расследование пока не завершено. Каким бы ни был итог, мы доведем его до общественности с полной прозрачностью», - заявил Гюлер.

11 ноября в Минобороны Турции сообщили, что военно-транспортный самолет C-130, летевший из Азербайджана в Турцию, потерпел крушение на грузино-азербайджанской границе. В результате авиакатастрофы погибли 20 турецких военнослужащих.