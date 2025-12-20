Азербайджан и Черногория обсудили мирный процесс на Южном Кавказе

Главы МИД Азербайджана и Черногории Джейхун Байрамов и Эрвин Ибрагимович провели переговоры в узком и расширенном форматах. Об этом сообщается на официальной странице МИД Азербайджана в соцсети Х.

Согласно информации, министры рассмотрели текущее состояние и будущие перспективы азербайджано-черногорских отношений, включая политический диалог, экономическое сотрудничество, гуманитарные связи и взаимодействие на международных площадках.