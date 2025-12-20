USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1280
Подписаться на уведомления
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Новость дня
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

Условие Уиткоффу для встречи с Путиным

13:27 1022

После назначения Стивена Уиткоффа на должность спецпредставителя президента США российский лидер Владимир Путин пожелал с ним встретиться. Для организации переговоров спецпредставителю было поставлено условие, его передали через посредников. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

По данным издания, условием проведения встречи было прибытие Уиткоффа в Россию без сопровождения агентов ЦРУ и сотрудников дипломатического корпуса, а также без переводчика. Собеседник издания уточнил, что приглашение передал спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев через наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана аль-Сауда.

Стивен Уиткофф посещал Россию уже шесть раз. Его последний визит совместно с зятем президента США Джаредом Кушнером в Москву состоялся 2 декабря.

Уиткофф в интервью WSJ заявил, что быть «мастером сделок» означает уметь «поставить себя на место другой стороны и понять, как помочь ей получить политическое пространство для заключения этой сделки». Он добавил, что понимает критику в свой адрес за подход к дипломатии на самом высоком уровне, который считают неуклюжим. Уиткофф, однако, заверил, что путешествует как дипломат в сопровождении профильной охраны и перед поездками слушает брифинги Совета национальной безопасности и Офиса директора национальной разведки, а также получает сведения от госсекретаря Марко Рубио. Уиткофф сказал, что у него есть своя сплоченная команда в администрации: «Мы разрабатываем концепцию того, как добиться успеха. Поэтому мне не нужно путешествовать с миллионом людей».

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли в беседе с WSJ отметила, что «президент (США) лично поручает людям, которым он доверяет, таким как госсекретарь Рубио, спецпосланник Уиткофф и другим, реализовывать его внешнеполитические цели».

Рубио заявил WSJ, что Уиткофф делает «невероятную работу» и что он «понимает цели и добивается результатов от имени президента и американского народа».

В прошлом Уиткофф вел дела с представителями влиятельных королевских семей арабского мира, отмечает WSJ. Когда Трампа избрали, но его инаугурация еще не состоялась, Уиткофф объединил усилия с уходящей администрацией экс-президента Джо Байдена для переговоров с Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, сообщает издание. По его сведениям, Уиткофф также звонил «влиятельным лицам» из стран Персидского залива и обсуждал с ними атаки хуситов на суда.

Кадры условий содержания Варданяна
Кадры условий содержания Варданяна
14:18 383
Второй за несколько дней: новый удар по российскому аэродрому в Крыму
Второй за несколько дней: новый удар по российскому аэродрому в Крыму
13:46 659
Условие Уиткоффу для встречи с Путиным
Условие Уиткоффу для встречи с Путиным
13:27 1023
Детали расследования крушения самолета Турции
Детали расследования крушения самолета Турции
13:00 1635
Украина продолжит войну. На европейские деньги
Украина продолжит войну. На европейские деньги главная тема
03:14 4980
Еще 17 лет Имрану Хану и его супруге
Еще 17 лет Имрану Хану и его супруге новость дополнена
12:05 1290
ВСУ заявили об ударе по российскому военному кораблю и буровой платформе на Каспии
ВСУ заявили об ударе по российскому военному кораблю и буровой платформе на Каспии
11:45 1881
США готовы укреплять сотрудничество с Азербайджаном
США готовы укреплять сотрудничество с Азербайджаном
11:10 1322
Удар по Одесской области: восемь погибших, десятки раненых
Удар по Одесской области: восемь погибших, десятки раненых фото
10:38 1244
Представитель Путина отправился на встречу с командой Трампа: Никаких переговоров с украинцами
Представитель Путина отправился на встречу с командой Трампа: Никаких переговоров с украинцами
09:55 2085
«Удар ястреба»: «спецоперация» Америки в Сирии
«Удар ястреба»: «спецоперация» Америки в Сирии новость дополнена
09:38 2247

ЭТО ВАЖНО

Кадры условий содержания Варданяна
Кадры условий содержания Варданяна
14:18 383
Второй за несколько дней: новый удар по российскому аэродрому в Крыму
Второй за несколько дней: новый удар по российскому аэродрому в Крыму
13:46 659
Условие Уиткоффу для встречи с Путиным
Условие Уиткоффу для встречи с Путиным
13:27 1023
Детали расследования крушения самолета Турции
Детали расследования крушения самолета Турции
13:00 1635
Украина продолжит войну. На европейские деньги
Украина продолжит войну. На европейские деньги главная тема
03:14 4980
Еще 17 лет Имрану Хану и его супруге
Еще 17 лет Имрану Хану и его супруге новость дополнена
12:05 1290
ВСУ заявили об ударе по российскому военному кораблю и буровой платформе на Каспии
ВСУ заявили об ударе по российскому военному кораблю и буровой платформе на Каспии
11:45 1881
США готовы укреплять сотрудничество с Азербайджаном
США готовы укреплять сотрудничество с Азербайджаном
11:10 1322
Удар по Одесской области: восемь погибших, десятки раненых
Удар по Одесской области: восемь погибших, десятки раненых фото
10:38 1244
Представитель Путина отправился на встречу с командой Трампа: Никаких переговоров с украинцами
Представитель Путина отправился на встречу с командой Трампа: Никаких переговоров с украинцами
09:55 2085
«Удар ястреба»: «спецоперация» Америки в Сирии
«Удар ястреба»: «спецоперация» Америки в Сирии новость дополнена
09:38 2247
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться