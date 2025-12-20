Условие Уиткоффу для встречи с Путиным

После назначения Стивена Уиткоффа на должность спецпредставителя президента США российский лидер Владимир Путин пожелал с ним встретиться. Для организации переговоров спецпредставителю было поставлено условие, его передали через посредников. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

По данным издания, условием проведения встречи было прибытие Уиткоффа в Россию без сопровождения агентов ЦРУ и сотрудников дипломатического корпуса, а также без переводчика. Собеседник издания уточнил, что приглашение передал спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев через наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана аль-Сауда.

Стивен Уиткофф посещал Россию уже шесть раз. Его последний визит совместно с зятем президента США Джаредом Кушнером в Москву состоялся 2 декабря.

Уиткофф в интервью WSJ заявил, что быть «мастером сделок» означает уметь «поставить себя на место другой стороны и понять, как помочь ей получить политическое пространство для заключения этой сделки». Он добавил, что понимает критику в свой адрес за подход к дипломатии на самом высоком уровне, который считают неуклюжим. Уиткофф, однако, заверил, что путешествует как дипломат в сопровождении профильной охраны и перед поездками слушает брифинги Совета национальной безопасности и Офиса директора национальной разведки, а также получает сведения от госсекретаря Марко Рубио. Уиткофф сказал, что у него есть своя сплоченная команда в администрации: «Мы разрабатываем концепцию того, как добиться успеха. Поэтому мне не нужно путешествовать с миллионом людей».

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли в беседе с WSJ отметила, что «президент (США) лично поручает людям, которым он доверяет, таким как госсекретарь Рубио, спецпосланник Уиткофф и другим, реализовывать его внешнеполитические цели».

Рубио заявил WSJ, что Уиткофф делает «невероятную работу» и что он «понимает цели и добивается результатов от имени президента и американского народа».

В прошлом Уиткофф вел дела с представителями влиятельных королевских семей арабского мира, отмечает WSJ. Когда Трампа избрали, но его инаугурация еще не состоялась, Уиткофф объединил усилия с уходящей администрацией экс-президента Джо Байдена для переговоров с Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, сообщает издание. По его сведениям, Уиткофф также звонил «влиятельным лицам» из стран Персидского залива и обсуждал с ними атаки хуситов на суда.