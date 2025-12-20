Польша хочет помочь. Украина пока не готова

Польша заявила о готовности оказать Украине поддержку в подготовке будущих президентских или парламентских выборов, в частности в правовых вопросах и логистике. Об этом заявил маршалок Сейма (спикер парламента – ред.) Польши Влодзимеж Чажастый, сообщают украинские СМИ со ссылкой на его пресс-конференцию.

«Хочу сказать, что мы вместе с вице-маршалком Моникой Велиховской предложили, чтобы в момент организации выборов, когда Украина решит их проводить, будь то президентские, или парламентские, мы предложили возможность помощи с нашей стороны», - сказал Чажастый.

Он уточнил, что речь идет не об обычном наблюдении за выборами, мониторинге или проверках, а именно о «правовой и логистической помощи».

По словам Чажастого, в Польше сейчас проживают около 2 миллионов граждан Украины, еще примерно 8 миллионов - в других европейских государствах, поэтому обеспечить голосование для такого количества людей крайне непросто. Именно поэтому планируется создать специальную рабочую группу, которая сформирует команду и определит объем возможной поддержки со стороны Польши.

В то же время в самой Украине заявляют о том, что проведение президентских или парламентских выборов во время действия военного положения в стране невозможно без соответствующих изменений в законодательство. Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины Сергей Дубовик в интервью РБК-Украина.

По его словам, действующая нормативная база не позволяет говорить об организации выборов в период военного положения. При этом речь идет не только об избирательном законодательстве, а обо всей правовой системе государства.

«Без изменения существующего законодательства сейчас о выборах мы вообще говорить не можем. Мы не можем просто отменить военное положение в части выборов», - подчеркнул Дубовик.

Он пояснил, что во многих законах и решениях правительства заложены нормы, которые привязаны именно к завершению военного положения - в частности, формулировки вроде «через три или шесть месяцев после его завершения». Поэтому точечные изменения могут привести к разрушению всей нормативно-правовой системы.

Отдельно заместитель председателя ЦИК Украины обратил внимание на вопросы мобилизации и безопасности, которые также напрямую связаны с режимом военного положения и требуют четкого законодательного урегулирования в случае изменения подходов к выборам.

Дубовик напомнил, что Конституция Украины прямо запрещает проведение выборов народных депутатов во время войны, в то же время вопрос выборов в целом лежит в политической плоскости.

«ЦИК - это организатор выборов. Мы будем выполнять те решения, которые примет Верховная Рада и подпишет президент», - подытожил он.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что государство технически готово к организации выборов, однако их проведение возможно только после прекращения огня или при наличии реальных гарантий безопасности. По его словам, при таких условиях избирательный процесс можно было бы организовать в течение 60-90 дней.