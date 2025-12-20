Путин встретится с лидерами СНГ

21–22 декабря президент России Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и в неформальной встрече лидеров стран СНГ, которые пройдут в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе заседания лидеры стран планируют обсудить актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, наметить ориентиры для дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка Союза, а также утвердить ряд значимых документов и решений.

Кроме того, по инициативе Владимира Путина в Петербурге 22 декабря состоится традиционная неформальная встреча лидеров государств-участников Содружества Независимых Государств. Президент России проведет и двусторонние беседы с лидерами ряда стран.