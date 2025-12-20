Второй за несколько дней: новый удар по российскому аэродрому в Крыму

Дальнобойные беспилотники центра спецопераций «Альфа» Службы безопасности Украины ночью 20 декабря атаковали два самолета Су-27 на российском военном аэродроме «Бельбек» в аннексированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Один из самолетов находился на рулежной дорожке с полным боекомплектом и был готов к боевому вылету. Он уничтожен. Ориентировочная стоимость обоих самолетов – около 70 млн долларов США. Дополнительно подтверждено поражение диспетчерской башни, что может осложнить организацию и контроль полетов на аэродроме», - говорится в сообщении.

По данным СБУ, это вторая «успешная атака» на аэродром «Бельбек» за последние дни. 18 декабря беспилотники СБУ поразили на этом аэродроме российскую технику на сотни миллионов долларов: две РЛС «Небо-СВУ», РЛС 92Н6 от ЗРК С-400 «Триумф», ЗРК «Панцирь-С2» и самолет МиГ-31 с полным боекомплектом.