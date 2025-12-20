Облачно и без осадков

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и вечером местами возможны дожди, северо-западный ветер сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 3-6, днем - 8-10 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 770 мм до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В регионах Азербайджана завтра ожидается преимущественно погода без осадков, местами возможен туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 9-12 градусов тепла, ночью в горах - 3-8 градусов мороза, днем - 3-8 градусов тепла.