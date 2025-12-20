USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1280
Подписаться на уведомления
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Новость дня
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

Облачно и без осадков

13:53 182

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и вечером местами возможны дожди, северо-западный ветер сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 3-6, днем - 8-10 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 770 мм до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В регионах Азербайджана завтра ожидается преимущественно погода без осадков, местами возможен туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 9-12 градусов тепла, ночью в горах - 3-8 градусов мороза, днем - 3-8 градусов тепла.

Кадры условий содержания Варданяна
Кадры условий содержания Варданяна
14:18 396
Второй за несколько дней: новый удар по российскому аэродрому в Крыму
Второй за несколько дней: новый удар по российскому аэродрому в Крыму
13:46 668
Условие Уиткоффу для встречи с Путиным
Условие Уиткоффу для встречи с Путиным
13:27 1028
Детали расследования крушения самолета Турции
Детали расследования крушения самолета Турции
13:00 1642
Украина продолжит войну. На европейские деньги
Украина продолжит войну. На европейские деньги главная тема
03:14 4983
Еще 17 лет Имрану Хану и его супруге
Еще 17 лет Имрану Хану и его супруге новость дополнена
12:05 1291
ВСУ заявили об ударе по российскому военному кораблю и буровой платформе на Каспии
ВСУ заявили об ударе по российскому военному кораблю и буровой платформе на Каспии
11:45 1883
США готовы укреплять сотрудничество с Азербайджаном
США готовы укреплять сотрудничество с Азербайджаном
11:10 1323
Удар по Одесской области: восемь погибших, десятки раненых
Удар по Одесской области: восемь погибших, десятки раненых фото
10:38 1244
Представитель Путина отправился на встречу с командой Трампа: Никаких переговоров с украинцами
Представитель Путина отправился на встречу с командой Трампа: Никаких переговоров с украинцами
09:55 2085
«Удар ястреба»: «спецоперация» Америки в Сирии
«Удар ястреба»: «спецоперация» Америки в Сирии новость дополнена
09:38 2251

ЭТО ВАЖНО

Кадры условий содержания Варданяна
Кадры условий содержания Варданяна
14:18 396
Второй за несколько дней: новый удар по российскому аэродрому в Крыму
Второй за несколько дней: новый удар по российскому аэродрому в Крыму
13:46 668
Условие Уиткоффу для встречи с Путиным
Условие Уиткоффу для встречи с Путиным
13:27 1028
Детали расследования крушения самолета Турции
Детали расследования крушения самолета Турции
13:00 1642
Украина продолжит войну. На европейские деньги
Украина продолжит войну. На европейские деньги главная тема
03:14 4983
Еще 17 лет Имрану Хану и его супруге
Еще 17 лет Имрану Хану и его супруге новость дополнена
12:05 1291
ВСУ заявили об ударе по российскому военному кораблю и буровой платформе на Каспии
ВСУ заявили об ударе по российскому военному кораблю и буровой платформе на Каспии
11:45 1883
США готовы укреплять сотрудничество с Азербайджаном
США готовы укреплять сотрудничество с Азербайджаном
11:10 1323
Удар по Одесской области: восемь погибших, десятки раненых
Удар по Одесской области: восемь погибших, десятки раненых фото
10:38 1244
Представитель Путина отправился на встречу с командой Трампа: Никаких переговоров с украинцами
Представитель Путина отправился на встречу с командой Трампа: Никаких переговоров с украинцами
09:55 2085
«Удар ястреба»: «спецоперация» Америки в Сирии
«Удар ястреба»: «спецоперация» Америки в Сирии новость дополнена
09:38 2251
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться