Мобилизацию в Украине «разрушили» сами украинцы, без «помощи» извне. Об этом начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью украинским СМИ.
Буданова спросили, какая, по его мнению, «самая большая ошибка внутри страны, которую еще можно исправить, чтобы одержать победу или хотя бы не потерять все».
«Главная ошибка, сугубо на мой взгляд, – наглухо проигранная медийная кампания. Просто наглухо. Которая позволила, скажем так, поднять градус в вопросах мобилизации. Мы все обвиняем Российскую Федерацию, но их влияние не так велико, как всем кажется», – считает Буданов.
Начальник ГУР отметил, что «это все делалось отсюда», то есть в Украине, «иногда осмысленно, из-за собственных амбиций определенных людей, иногда необдуманно».
«Мы же сами разрушили свою мобилизацию. Кто бы там что ни говорил обратное, это не так. Мы сами ее разрушили», – заявил Буданов.
Согласно законодательству, в Украине могут мобилизовать военнообязанных в возрасте 25-60 лет, которых признали годными по состоянию здоровья. При этом некоторых мужчин в возрасте до 25 лет могут мобилизовать на законных основаниях (например, если они прошли срочную службу в мирное время, окончили высшее военное учебное заведение или военную кафедру) или по собственному желанию. На фоне мобилизации в Украине не раз фиксировались конфликты между гражданскими и военнослужащими территориальных центров комплектования (ТЦК).