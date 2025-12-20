Буданова спросили, какая, по его мнению, «самая большая ошибка внутри страны, которую еще можно исправить, чтобы одержать победу или хотя бы не потерять все».

Мобилизацию в Украине «разрушили» сами украинцы, без «помощи» извне. Об этом начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью украинским СМИ.

«Главная ошибка, сугубо на мой взгляд, – наглухо проигранная медийная кампания. Просто наглухо. Которая позволила, скажем так, поднять градус в вопросах мобилизации. Мы все обвиняем Российскую Федерацию, но их влияние не так велико, как всем кажется», – считает Буданов.

Начальник ГУР отметил, что «это все делалось отсюда», то есть в Украине, «иногда осмысленно, из-за собственных амбиций определенных людей, иногда необдуманно».

«Мы же сами разрушили свою мобилизацию. Кто бы там что ни говорил обратное, это не так. Мы сами ее разрушили», – заявил Буданов.

Согласно законодательству, в Украине могут мобилизовать военнообязанных в возрасте 25-60 лет, которых признали годными по состоянию здоровья. При этом некоторых мужчин в возрасте до 25 лет могут мобилизовать на законных основаниях (например, если они прошли срочную службу в мирное время, окончили высшее военное учебное заведение или военную кафедру) или по собственному желанию. На фоне мобилизации в Украине не раз фиксировались конфликты между гражданскими и военнослужащими территориальных центров комплектования (ТЦК).