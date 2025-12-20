Армения просит у России генпрокурора

«17 декабря Генеральная прокуратура Республики Армения направила в Генеральную прокуратуру Российской Федерации прошение об экстрадиции его и передаче компетентным органам Республики Армения для возбуждения уголовного дела», — сообщила Генпрокуратура РА.

Армения уже обращалась к РФ по этому вопросу и получила отказ.

18 ноября этого года генпрокурор РА Анна Вардапетян объявила в Национальном собрании, что прокуратура обратится к России с просьбой об экстрадиции бывшего генпрокурора Геворга Костаняна по делу 1 марта и бывшего руководителя следственной группы по тому же делу Ваагна Арутюняна. «У нас нет согласия российской стороны на их экстрадицию, хотя прокуратура снова направит запрос об экстрадиции с просьбой пересмотреть ранее отклоненное обращение», — сказала она, добавив, что и Костанян, и Арутюнян находятся в России. Оба в розыске.

Ранее армянские СМИ писали, что бывший генеральный прокурор Армении Геворг Костанян, разыскиваемый правоохранительными органами с 2019 года, получил российское гражданство и зарегистрирован в Москве с января 2022 года.