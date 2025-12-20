Кадры условий содержания Варданяна

На азербайджанском телевидении вышел документальный фильм, посвященный финансовым махинациям и политической деятельности гражданина Армении Рубена Варданяна.

В фильме представлены условия содержания Варданян в следственном изоляторе. Так, он может пользоваться всеми предусмотренными правами, включая телефонные звонки семье, также имеет доступ к медицинскому блоку, спортзалу и библиотеке СИЗО.

Напомним, ранее сообщалось, что на судебном процессе по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по ряду статей Уголовного кодекса Азербайджана, включая преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также другие особо тяжкие преступления, прокурор предложил приговорить Варданяна к пожизненному лишению свободы.