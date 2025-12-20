Турецкие истребители ворвались в Грецию. Что происходит?

После нескольких месяцев относительного затишья напряженность в Эгейском море вновь вышла на поверхность - на этот раз в форме серии демонстративных действий ВВС Турции, расцененных в Афинах как сознательное повышение уровня риска. За последние сутки самолеты турецких ВВС неоднократно входили в зону ответственности Афинского района полетной информации и, по данным греческого Генштаба национальной обороны, совершили прямые нарушения национального воздушного пространства Греции.

Речь идет не о рутинных инцидентах, а о комплексной военной активности, включавшей имитацию воздушного боя, которая вынудила Грецию поднять в воздух звено истребителей-перехватчиков. Особую тревогу в Афинах вызвал тот факт, что это первый зафиксированный случай подобного «воздушного столкновения» после землетрясений в Турции в феврале 2023 года, когда обе стороны сознательно снизили военную активность, избегая эскалации на фоне гуманитарной катастрофы. Описываемый инцидент произошел в северо-восточной части Эгейского моря, в чувствительном районе между островами Лемнос и Лесбос, традиционно считающимися одной из наиболее конфликтных точек греко-турецкого противостояния. Согласно информации греческих источников, Турция задействовала смешанную авиационную группу: два истребителя F-16, морской патрульный самолет ATR-72 и беспилотный летательный аппарат. В общей сложности было зафиксировано восемь нарушений национального воздушного пространства Греции и четыре нарушения правил воздушного движения. Примечательно, что основную массу инцидентов обеспечили именно патрульные самолеты, тогда как истребители F-16 были задействованы точечно, но демонстративно, в том числе с элементами имитации воздушного боя. Все цели были своевременно идентифицированы и перехвачены греческими ВВС в соответствии с действующими международными протоколами.

Однако за тактической стороной произошедшего просматривается более широкий стратегический контекст. По версии, циркулирующей в военных источниках как Турции, так и Греции, всплеск активности напрямую связан с изменением военно-морского баланса в регионе. В Анкаре крайне болезненно восприняли скорое прибытие в Грецию нового фрегата «Кимон» - главного корабля серии Belharra, построенной во Франции. Фрегаты этой серии оснащены современными системами ПВО и противолодочной обороны и рассматриваются в руководстве ВМФ Греции как ключевой элемент усиления позиций в Эгейском и Восточном Средиземноморье. С греческой точки зрения, реакция Турции носит характер силового давления и попытки превентивно обозначить свои красные линии. Представители служб безопасности в Афинах прямо говорят о «высокорискованной динамике», предупреждая, что в условиях плотного маневрирования авиации и флота любая техническая ошибка или неточная интерпретация действий противника может спровоцировать полноценное военное столкновение между двумя странами - формально союзниками по НАТО, а по факту стратегическими соперниками.