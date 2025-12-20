USD 1.7000
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

Пять препятствий на пути к миру

15:01

Американская газета The Wall Street Journal назвала пять ключевых вопросов в мирном урегулировании, по которым расходятся Россия и Украина.

Одно из разногласий, по информации издания, касается территориального вопроса. Россия настаивает на выводе Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Донбасса. США оказывают давление на Киев и призывают его выполнить требования российской стороны, однако Киев не хочет принимать это условие.

Кроме того, стороны не могут прийти к соглашению по вопросу вступления Украины в НАТО, сообщает WSJ.

Численность ВСУ — еще один пункт, в котором расходятся Москва и Киев, пишет газета.

Стороны также не могут договориться о статусе русского языка в Украине.

Также Москва и Киев расходятся в вопросе о том, кто будет контролировать Запорожскую атомную электростанцию.

19 и 20 декабря переговоры по мирному урегулированию проводят представители США и Украины, сообщил американский госсекретарь Марко Рубио. По данным Politico, на этих выходных обсуждать мирный план с США также будут представители России. Сегодня спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев сообщил, что направляется в Майами.

