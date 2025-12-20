Польша «поздравила» Орбана «орденом Ленина»

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский «поздравил» венгерского премьера Виктора Орбана изображением ордена Ленина. Так он отреагировал в соцсети X на публикацию Орбана о результатах саммита Евросоюза, на котором не согласовали использование российских активов для кредита Украине.
«Поздравляю», — написал Сикорский и прикрепил изображение высшей награды СССР.
Вместо использования активов России страны Евросоюза решили выделить Украине €90 млрд из общего бюджета. «Мы не позволили Европе объявить войну России, используя российские ресурсы», — написал венгерский премьер.
Лидеры стран ЕС 19 декабря согласовали финансирование Украины на €90 млрд на 2026–2027 годы из общего бюджета блока, отказавшись использовать замороженные российские активы. Средства будут предоставлены в виде беспроцентного кредита, российские активы останутся замороженными до выплаты Украине компенсации, заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц.