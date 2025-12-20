Польша «поздравила» Орбана «орденом Ленина»

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский «поздравил» венгерского премьера Виктора Орбана изображением ордена Ленина. Так он отреагировал в соцсети X на публикацию Орбана о результатах саммита Евросоюза, на котором не согласовали использование российских активов для кредита Украине.