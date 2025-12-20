Фидан посетит Сирию

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 22 декабря посетит Дамаск. Об этом сообщает Sky News Arabia.

«Высокопоставленная турецкая делегация во главе с министром иностранных дел Хаканом Фиданом посетит Дамаск в понедельник», - передает телеканал.

Ранее сообщалось, что США нанесли более 100 высокоточных ударов по 70 целям ИГИЛ в Сирии в ответ на убийство на прошлой неделе двух американских военнослужащих и переводчика в Пальмире.

В операции Hawkeye Strike, которая началась в пятницу, в 16:00 по времени Восточного побережья США (в субботу, в 05:00 по Баку), были задействованы истребители F-15, штурмовики A-10 и вертолеты, а также высокомобильные артиллерийские ракетные комплексы HIMARS. В ней также участвовали истребители ВВС Иордании.

По информации Пентагона, операция стала ответом на атаку на американских военных в районе Пальмиры 13 декабря и направлена на ликвидацию боевиков и их инфраструктуры.