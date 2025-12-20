USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1280
Подписаться на уведомления
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Новость дня
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

Фидан посетит Сирию

15:45 230

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 22 декабря посетит Дамаск. Об этом сообщает Sky News Arabia.

«Высокопоставленная турецкая делегация во главе с министром иностранных дел Хаканом Фиданом посетит Дамаск в понедельник», - передает телеканал.

Ранее сообщалось, что США нанесли более 100 высокоточных ударов по 70 целям ИГИЛ в Сирии в ответ на убийство на прошлой неделе двух американских военнослужащих и переводчика в Пальмире.

В операции Hawkeye Strike, которая началась в пятницу, в 16:00 по времени Восточного побережья США (в субботу, в 05:00 по Баку), были задействованы истребители F-15, штурмовики A-10 и вертолеты, а также высокомобильные артиллерийские ракетные комплексы HIMARS. В ней также участвовали истребители ВВС Иордании.

По информации Пентагона, операция стала ответом на атаку на американских военных в районе Пальмиры 13 декабря и направлена на ликвидацию боевиков и их инфраструктуры.

Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи
Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи горячая тема; все еще актуально
19 декабря 2025, 23:56 9857
В Турции упал еще один беспилотник
В Турции упал еще один беспилотник
15:59 766
Зеленский ответил на предложение Путина
Зеленский ответил на предложение Путина
15:38 1440
«Удар ястреба»: Америка еще долго будет бомбить ИГ в Сирии
«Удар ястреба»: Америка еще долго будет бомбить ИГ в Сирии обновлено 15:26
15:26 2657
Пять препятствий на пути к миру
Пять препятствий на пути к миру
15:01 1129
Разведка США: Путин намерен «захватить всю Украину»
Разведка США: Путин намерен «захватить всю Украину»
12:50 3430
Какая же ты жалкая, Америка! Трамп вместо Кеннеди
Какая же ты жалкая, Америка! Трамп вместо Кеннеди наша корреспонденция; все еще актуально
19 декабря 2025, 22:34 4701
Кадры условий содержания Варданяна
Кадры условий содержания Варданяна
14:18 2871
Второй за несколько дней: новый удар по российскому аэродрому в Крыму
Второй за несколько дней: новый удар по российскому аэродрому в Крыму
13:46 1525
Условие Уиткоффу для встречи с Путиным
Условие Уиткоффу для встречи с Путиным
13:27 2033
Детали расследования крушения самолета Турции
Детали расследования крушения самолета Турции
13:00 2731

ЭТО ВАЖНО

Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи
Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи горячая тема; все еще актуально
19 декабря 2025, 23:56 9857
В Турции упал еще один беспилотник
В Турции упал еще один беспилотник
15:59 766
Зеленский ответил на предложение Путина
Зеленский ответил на предложение Путина
15:38 1440
«Удар ястреба»: Америка еще долго будет бомбить ИГ в Сирии
«Удар ястреба»: Америка еще долго будет бомбить ИГ в Сирии обновлено 15:26
15:26 2657
Пять препятствий на пути к миру
Пять препятствий на пути к миру
15:01 1129
Разведка США: Путин намерен «захватить всю Украину»
Разведка США: Путин намерен «захватить всю Украину»
12:50 3430
Какая же ты жалкая, Америка! Трамп вместо Кеннеди
Какая же ты жалкая, Америка! Трамп вместо Кеннеди наша корреспонденция; все еще актуально
19 декабря 2025, 22:34 4701
Кадры условий содержания Варданяна
Кадры условий содержания Варданяна
14:18 2871
Второй за несколько дней: новый удар по российскому аэродрому в Крыму
Второй за несколько дней: новый удар по российскому аэродрому в Крыму
13:46 1525
Условие Уиткоффу для встречи с Путиным
Условие Уиткоффу для встречи с Путиным
13:27 2033
Детали расследования крушения самолета Турции
Детали расследования крушения самолета Турции
13:00 2731
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться