Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Новость дня
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

США и Россия проведут переговоры во Флориде

16:16 188

Переговоры США и России, направленные на прекращение российско-украинской войны, пройдут во Флориде (США) в субботу. Об этом сообщает Reuters.

Встреча состоится после пятничных переговоров США с украинскими и европейскими чиновниками, последних обсуждений мирного плана, который породил определенную надежду на решение конфликта.

Посланник президента РФ Кирилл Дмитриев возглавляет российскую делегацию, которая встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером. Госсекретарь США Марко Рубио, главный дипломат и советник по национальной безопасности Трампа, заявил, что также может присоединиться к переговорам.

Рубио в пятницу заявил, что США «достигли значительного прогресса» в переговорах по Украине, но предупредил, что «впереди еще долгий путь».

Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи
Иранская сенсация: Пезешкиан бросил вызов Хаменеи горячая тема; все еще актуально
19 декабря 2025, 23:56 9858
В Турции упал еще один беспилотник
В Турции упал еще один беспилотник
15:59 769
Зеленский ответил на предложение Путина
Зеленский ответил на предложение Путина
15:38 1445
«Удар ястреба»: Америка еще долго будет бомбить ИГ в Сирии
«Удар ястреба»: Америка еще долго будет бомбить ИГ в Сирии обновлено 15:26
15:26 2657
Пять препятствий на пути к миру
Пять препятствий на пути к миру
15:01 1129
Разведка США: Путин намерен «захватить всю Украину»
Разведка США: Путин намерен «захватить всю Украину»
12:50 3433
Какая же ты жалкая, Америка! Трамп вместо Кеннеди
Какая же ты жалкая, Америка! Трамп вместо Кеннеди наша корреспонденция; все еще актуально
19 декабря 2025, 22:34 4701
Кадры условий содержания Варданяна
Кадры условий содержания Варданяна
14:18 2873
Второй за несколько дней: новый удар по российскому аэродрому в Крыму
Второй за несколько дней: новый удар по российскому аэродрому в Крыму
13:46 1527
Условие Уиткоффу для встречи с Путиным
Условие Уиткоффу для встречи с Путиным
13:27 2035
Детали расследования крушения самолета Турции
Детали расследования крушения самолета Турции
13:00 2731

ЭТО ВАЖНО

