США и Россия проведут переговоры во Флориде

Переговоры США и России, направленные на прекращение российско-украинской войны, пройдут во Флориде (США) в субботу. Об этом сообщает Reuters.

Встреча состоится после пятничных переговоров США с украинскими и европейскими чиновниками, последних обсуждений мирного плана, который породил определенную надежду на решение конфликта.

Посланник президента РФ Кирилл Дмитриев возглавляет российскую делегацию, которая встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером. Госсекретарь США Марко Рубио, главный дипломат и советник по национальной безопасности Трампа, заявил, что также может присоединиться к переговорам.

Рубио в пятницу заявил, что США «достигли значительного прогресса» в переговорах по Украине, но предупредил, что «впереди еще долгий путь».