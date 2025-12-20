В США превозносят Азербайджан

Автор материала Джозеф Эпштейн указывает, что «Баку контролирует ключевой участок Срединного коридора — единственного сухопутного маршрута из Европы в Азию, который идет в обход России и Ирана».

Также отмечается, что стабильный транзитный маршрут через Азербайджан открывает новые возможности для Центральной Азии и обеспечивает альтернативу китайскому контролю над редкоземельными элементами: «Любой стабильный торговый маршрут в Центральную Азию, минующий Россию, Китай и Иран, должен проходить через Азербайджан». Издание подчеркивает, что сейчас Баку превращается в центральную точку доступа и регионального лидера.

«Азербайджан — это не просто страна, находящаяся во власти крупных соседей. Это также предоставляет Вашингтону редкую стратегическую возможность с немедленными результатами в торговле, энергетической безопасности и региональном сдерживании… Баку поставляет природный газ в Европу и способствовал снижению напряженности между Иерусалимом и Анкарой. Он стал мостом в Центральную Азию — регион, которому США недавно отдали приоритет в поисках альтернатив редкоземельным элементам Китая», — говорится в публикации.

Кроме того, автор статьи указывает, что «в этом году Вашингтон сменил Россию в качестве главного посредника на мирных переговорах между Арменией и Азербайджаном, что привело к мирному саммиту 8 августа — одному из крупнейших достижений США во внешней политике на Южном Кавказе. В политических кругах этот саммит назывался «Вашингтонской декларацией», и он привел к конкретным обязательствам по решению самых чувствительных вопросов, мешающих нормализации...»

«Лидерство Азербайджана в Организации тюркских государств и включение в консультативный формат Центральной Азии — расширение традиционного формата C5 (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) до C6 — отражает формирующееся видение единого региона. Опираясь на эту структуру, Вашингтон мог бы рассмотреть концепцию C6+2, которая формально включает Израиль наряду с Азербайджаном и странами Центральной Азии. Это создаст практическую платформу для координации инфраструктуры, кибербезопасности, управления водными ресурсами и безопасности коридоров. Это также может усилить влияние США в регионе, в котором долгое время доминировали Россия и Китай», — говорится в публикации.

Автор указывает, что настало время отменить 907-ю поправку Закона о поддержке свободы. И призывает Вашингтон рассматривать «Азербайджан как ключевое государство, которым он стал, а не как еще одного периферийного партнера. Окна такого рода редко остаются открытыми надолго».